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42歲卡特仍有12隊追求　回憶和「幼年柯瑞」鬥牛：他總問準備好沒

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▲老鷹卡特。（圖／CFP）

▲卡特。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

42歲的卡特(Vince Carter)最終決定與老鷹續約，這也意味著他生涯最終季將在亞特蘭大度過。「老飛人」近日接受《體育畫刊》專訪，透露今夏有10到12支隊伍追求他，身為一名在聯盟打滾了21季的老將，仍獲得這麼多球隊的青睞，對此他內心十分感激；他也分享了和「幼年柯瑞(Stephen Curry)」鬥牛的回憶。

有「加拿大航空」美名的卡特1998年以首輪第5順位進入聯盟，過去21季他輾轉效力過暴龍、籃網、魔術、太陽、小牛(現改名為獨行俠)、灰熊、國王和上季的老鷹。這個休賽季他恢復自由身，有不少球迷期待他能回到發跡地多倫多，但最終他選擇與老鷹續約。

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被問到今夏是否曾考慮回到暴龍或籃網退休， 他強調自己的決定只和「哪一支球隊對他感興趣有關」，他試著遠離外界的各種雜音，「我想要在一支想要我的球隊，在42、43歲的年紀，還有10到12支球隊打給我，表達對我感興趣，我覺得很感激。」

▲老鷹卡特。（圖／CFP）

▲卡特。（圖／CFP）

卡特曾在今年1月受訪時解釋為何選擇加入重建中的老鷹，而不是到超級強權「坐領」冠軍戒，全因他對比賽不滅的熱情，他直言無法接受坐在板凳尾端看隊友打球，幫自己贏得總冠軍，這會讓他覺得自己「內心死去」。

21年是一段很長的歲月，長到足以讓他看著隊友的孩子長大，變成了自己的對手。卡特效力暴龍時期，曾與現任灣區一哥柯瑞的爸爸戴爾(Dell Curry)當隊友，如今卻換在場上與當年還是孩子的「咖哩」對決；對此他坦言看到老柯瑞與他的妻子桑雅(Sonya Curry)出現在觀眾席，感覺有點奇怪，「我還記得我們以前常常一起出去閒晃。」

卡特還透露，以前暴龍主場比賽前，他都會和年幼的柯瑞打一對一鬥牛，「他總是坐在場邊，不斷運球，問我準備好了嗎？我結束賽前訓練就會和他玩。」他說自己也是這樣和小哈達威(Tim Hardaway Jr.)、小莫寧(Trey Mourning)相處。

「當我現在看到羅培茲(Brook Lopez)，大家都覺得他是老將了，可是當年他是我的菜鳥新秀，想到這些讓我覺得自己老了。」羅培茲是2008年首輪第10順位的籃網新秀，當時卡特也是籃網的一員。

▲2019 NBA 總冠軍G6，柯瑞（Stephen Curry）。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA卡特老飛人Vince Carter柯瑞
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