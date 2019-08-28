城市盃跆拳賽／讀板中世錦鍍金　黃靖彤盼大學再當國手

▲黃靖彤。（圖／記者洪偵源攝，下同）



記者洪偵源／台北報導

黃靖彤是國體大跆拳道品勢隊成員，雖是競技系學生，但他與隊友不同的是，高中並非科班選手，讀的還是板橋高中，兼顧課業之餘，靠著自己不斷加強，還能奪下世錦賽金牌。

就讀板中時期，黃靖彤選上2016年利馬世錦賽國手，和徐語澤（現台師大）、林立凱（現台體大）奪下青少年男子組金牌，且是以非科班選手身份所拿到。

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黃靖彤笑說，也就是因為有金牌，才能在考國體大時，有成績與其他體育班選手競爭，其實他練跆拳道已經超過10年，只是都在道館練習，其他時間都在顧課業。

不過上大學後，黃靖彤也逐漸感受到與科班選手的差異，笑說一直有被壓在底下的感覺，「在這（大學）選上國手，是我一直以來的目標。」

今年2月黃靖彤還獲學校推薦，前往南韓跆拳道名校龍仁大學擔任交換生，國體大韓籍教練、也是兩屆世大運中華隊總教練李珍鎬，是龍仁品勢隊的創隊元老，還替黃靖彤先打點好一切。

「教練有知會那邊（龍仁）照顧我一下，因為中途還要回來參加世大運選拔，所以要練自由品勢，之後還有全運會要選。」黃靖彤說，雖然沒選上世大運，但都因受關照沒有怠慢練習。

龍仁好手多如繁星，黃靖彤說刺激自己進步的機會很大，加上只有自己一個人，語言反而是較難適應的部份，除了練習可用肢體語言溝通，其他生活作息就較為吃力。

即將升上大三的黃靖彤，雖然近兩年都與國手無緣，但他說：「除了全運會，今年賽季已經算結束了，沒有選拔賽就是要好好練習，挑戰明年的亞錦賽與世錦賽。」

高中時證明黃靖彤證明自己實力不比科班選手差，上大學後他又要嚐試再一次證明自己，希望明年的國際賽能選上個人項目，因為這是最好證明自己實力的憑證。