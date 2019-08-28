中職／隔340天回一軍　吳桀睿：復健過程是最充實日子

▲吳桀睿。（圖／記者李毓康攝）

記者歐建智／高雄報導

統一獅吳桀睿隔了340天回到一軍，經歷開刀、辛苦復健過程，本來以為只要3天就可以回一軍，未料花了快1年時間，每天都要面對痛，他說：「這段復健時間是生涯最充實的日子。」

吳桀睿是在2018年9月22日對中信兄弟的比賽，由次撲球造成右肩受傷，檢查發現是右肩撕裂傷，決定進 行開刀，今年季中去日本進行自主訓練。今年7月11日開始在二軍出賽，今天總算回到一軍，擔任先發5棒指定打擊的工作。

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他表示，剛受傷時以為只要3天的時間就可以回來比賽，看了3個醫生都說要開刀，就只能開刀了，開刀後2個月都不能動，之後開始復健，「每天都要面對痛。這是每天必須面對的東西及過程。」

吳桀睿表示，復健過程是生涯最充實的日子，以前比賽時是爭取休息時間，復健過程是爭取練習時間，在球隊安排的時間做完把東西做完，再配合教練菜單、防護員菜單把所有訓練做完，僅有的時間內還要做技術訓練。

教練團在27日通知上一軍，吳桀睿表示，有一個晚上可以想，想一軍比賽流程、要準備的東西，說實在的真的等很久，但今天賽前練習結束就回到一軍比賽的感覺。

吳桀睿表示，目前二壘守備練習可以正常練，醫生建議可以掌控的範圍內，在二軍打擊也有38打數了，剛開始有一點生疏，但調整一直進行調整。