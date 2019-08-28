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日本新職業隊琉球藍海造訪中職　藍海GM：想挖走陳金鋒

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▲▼琉球藍海隊總經理田尾安志、社長小林太志。（圖／記者黃詩崴攝）

▲琉球藍海隊總經理田尾安志（右二）、社長小林太志（左二）。（圖／記者黃詩崴攝）

記者黃詩崴／新莊報導

日本新成立的職業球隊琉球藍海隊，28日造訪新莊棒球場參訪富邦、桃猿之戰。藍海隊總經理田尾安志、社長小林太志都是日職退役球員，與兩隊中的成員有過同隊之緣。目前還沒有球員的藍海隊，未來有機會招募台灣球員，田尾安志開玩笑地說：「我最想要簽陳金鋒。」

今年8月琉球藍海隊正式成立，這是沖繩第一支職業棒球隊，由前樂天監督田尾安志擔任總經理，前橫濱投手小林太志擔任社長，他們將以加入日本職棒為目標。今天兩人參訪悍將、猿之戰，田尾安志曾經與富邦顧問郭泰源共同在西武打拚，小林太志則是與桃猿投手王溢正一起待過橫濱隊。

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▲▼琉球藍海隊總經理田尾安志、社長小林太志。（圖／記者黃詩崴攝）

▲郭泰源與田尾安志（左一）曾在西武同隊過。（圖／記者黃詩崴攝）

藍海隊將在10月份決定總教練、11月進行公開測試會，明年1月進行春訓、3月開始與日職二、三軍進行交流戰，希望透過2020年東京奧運讓日本棒球產業再度蓬勃，藉此獲得加入日職的機會。

目前尚沒有球員的藍海隊，將在11月招集人力，也不排斥台灣球員赴日打球。田尾安志曾經擔任過2001年世界盃日本隊教練團，該年陳金鋒面對日本轟出單場雙響，也讓田尾安志記到現在，開玩笑地說：「最想要簽下陳金鋒！」

▼琉球藍海隊總經理田尾安志、桃猿總教練洪一中。（圖／記者黃詩崴攝）

▲▼琉球藍海隊總經理田尾安志、社長小林太志。（圖／記者黃詩崴攝）

關鍵字： 中華職棒琉球藍海陳金鋒
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