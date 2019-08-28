運動雲

>

中職／投手雙冠王　李茲找回開刀前身手：像25歲在投球

ETtoday運動雲

▲▼ 0814 中職富邦VS桃猿-李茲。（圖／記者黃克翔攝）

▲李茲。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／綜合報導

Lamigo桃猿洋投李茲25日對戰中信兄弟拿下本季第13勝，開季至今累積149次三振數，暫居勝投、防禦率雙冠王。下個月3日將滿36歲的李茲「寶刀未老」，自認找回開刀前的身手，他笑說：「 現在的我，投起來感覺像是25、26歲呢。」

李茲2017年因手肘動刀，未和任何球隊簽約，去年復出效力釀酒人，最高層級到3A，季中遭到釋出，隨後打多明尼加冬季聯盟，先發11場累計45.1局，防禦率為2.98，壓制能力還不錯，今年被桃猿網羅。

請繼續往下閱讀...

前2年投球局數都沒有破百，外界一開始對李茲有些傷勢疑慮，但他繳出亮眼成績，證明自己的身手，目前出賽24場、21場先發，投球局數已達129.2局，戰績13勝5敗，防禦率僅3.68，且近幾場仍能飆出150公里以上的火球。

談到自己的調整步調，李茲說：「其實在球季前半段，訓練量會比較多，藉此提升自己的力量，但球季進入後半段時，注重的是身體恢復、肌肉放鬆狀態，在訓練量方面會減輕，不會讓身體有過多負荷。」

2年前因手傷動刀，李茲認為今年的自己，算是有找回開刀前的好狀態，也透過自身經驗，鼓勵朋友，面臨挫折時，要堅持下去。

「上天給我天賦，讓我能夠站在投手丘上，我當然更需要好好努力維持。」李茲說：「或許我無法像年輕時飆出160甚至163公里的球速，但我每天還是維持著訓練，在球速、球威方面還是能達到一定的程度。」

李茲過去效力韓職，曾在2013年以188次三振奪得三振王，而今年在中職的三振數已累積149K，領先群雄，他笑說：「我有發現此事，如果有機會能拿下三振王獎項，我當然會很開心。」但他也強調，自己並沒有刻意追求三振數，「三振如果可以少一點、交換到早一點的出局數，我也願意這麼做，如此一來，我能投更多局數，但中職打者纏鬥能力太強了，遇到有狀況時，還是需要三振凍結壘上跑者。」

關鍵字： 中華職棒李茲Lamigo桃猿
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

中職／兄弟「8月狂象」　洪總：我看下半季就他們了

Kobe要球他竟沒給還出手砍三分？　林書豪解釋原因稱老大很開心

影／林書豪發文慶兄弟同天簽約　穿北京球衣回首9年NBA生涯只有感謝

中職／二軍洋投布瑞特7局失1分　兄弟換不換洋將呢？

831確定12強60人名單　洪總：有最強銀行員吳昇峰

U18世界盃／中華隊20人名單出爐　兄弟捕手張聖豪遺珠

拉米瑞茲骨折休7週　大聯盟官網：張育成難補火力

U18世界盃／看到高中大物好興奮　赫猛：叫兄弟多簽幾個

CBA／林韋翰加盟青島首秀　不敵世籃賽象牙海岸隊

Kobe狂言：若歐尼爾沒那麼懶，我他X的該有12枚冠軍戒

熱門新聞

中職／兄弟「8月狂象」　洪總：我看下半季就他們了

Kobe要球他竟沒給還出手砍三分？　林書豪解釋原因稱老大很開心

影／林書豪發文慶兄弟同天簽約　穿北京球衣回首9年NBA生涯只有感謝

中職／二軍洋投布瑞特7局失1分　兄弟換不換洋將呢？

831確定12強60人名單　洪總：有最強銀行員吳昇峰

U18世界盃／中華隊20人名單出爐　兄弟捕手張聖豪遺珠

讀者回應

﻿

最新新聞

1林承飛滿貫砲炸裂　3局猿9：0富邦

2亞力克對決黃恩賜　2局0比0

3 兄弟U18國手不列60人　魏碩成有機會

4琉球藍海隊邀請　富邦評估交流賽

5林煜清6局好投　悍止連13場不勝

熱門新聞

18月狂象　洪總：下半季就他們了

2Kobe要球他沒給還出手？林書豪解釋

3林書豪發文慶兄弟同天簽約

4布瑞特二軍7局失1分　兄弟換不換洋將？

5後天確定12強名單　有最強銀行員

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366