中職／投手雙冠王　李茲找回開刀前身手：像25歲在投球

▲李茲。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／綜合報導

Lamigo桃猿洋投李茲25日對戰中信兄弟拿下本季第13勝，開季至今累積149次三振數，暫居勝投、防禦率雙冠王。下個月3日將滿36歲的李茲「寶刀未老」，自認找回開刀前的身手，他笑說：「 現在的我，投起來感覺像是25、26歲呢。」

李茲2017年因手肘動刀，未和任何球隊簽約，去年復出效力釀酒人，最高層級到3A，季中遭到釋出，隨後打多明尼加冬季聯盟，先發11場累計45.1局，防禦率為2.98，壓制能力還不錯，今年被桃猿網羅。

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前2年投球局數都沒有破百，外界一開始對李茲有些傷勢疑慮，但他繳出亮眼成績，證明自己的身手，目前出賽24場、21場先發，投球局數已達129.2局，戰績13勝5敗，防禦率僅3.68，且近幾場仍能飆出150公里以上的火球。

談到自己的調整步調，李茲說：「其實在球季前半段，訓練量會比較多，藉此提升自己的力量，但球季進入後半段時，注重的是身體恢復、肌肉放鬆狀態，在訓練量方面會減輕，不會讓身體有過多負荷。」

2年前因手傷動刀，李茲認為今年的自己，算是有找回開刀前的好狀態，也透過自身經驗，鼓勵朋友，面臨挫折時，要堅持下去。

「上天給我天賦，讓我能夠站在投手丘上，我當然更需要好好努力維持。」李茲說：「或許我無法像年輕時飆出160甚至163公里的球速，但我每天還是維持著訓練，在球速、球威方面還是能達到一定的程度。」

李茲過去效力韓職，曾在2013年以188次三振奪得三振王，而今年在中職的三振數已累積149K，領先群雄，他笑說：「我有發現此事，如果有機會能拿下三振王獎項，我當然會很開心。」但他也強調，自己並沒有刻意追求三振數，「三振如果可以少一點、交換到早一點的出局數，我也願意這麼做，如此一來，我能投更多局數，但中職打者纏鬥能力太強了，遇到有狀況時，還是需要三振凍結壘上跑者。」