運動雲

>

林書豪尊敬CBA強度　詹姆斯來也未必一定奪冠

ETtoday運動雲

記者張曜麟／綜合報導

林書豪27日終於確定新東家，將轉戰CBA加盟北京首鋼，北京的球迷都盼望他能夠帶領球隊重返榮耀，不過先前林書豪參加中國體育節目《NBA最前線》談論到了CBA的水平，他表示就算詹姆斯去了CBA，也不能說一定可以奪冠。

雖然今年林書豪隨著暴龍奪下生涯首冠，但因為出場時間遭到壓縮，導致數據大縮減，使得遲遲沒有NBA球隊願意簽下他。今夏林書豪有很長時間都在中國進行活動，更簽約了中國球鞋品牌「特步」，被外界視為有可能加入CBA，果然在27日他正式加盟北京首鋼，震驚亞洲籃壇，不過北京球迷也相當希望林書豪可以帶領球隊重返榮耀。

▲林書豪確定以外援加入CBA北京。（圖／翻攝自微博）

請繼續往下閱讀...

▲林書豪加盟北京首鋼。（圖／翻攝自微博）

過去北京首鋼在馬布瑞(Stephon Marbury)的帶領下，曾經4年內奪下3冠，但近年戰績卻有所下滑，上賽季僅取得的5名的成績，五顆松體育館更是無法坐滿，場景相當黯淡，現在林書豪加盟北京首鋼，被寄望振興五顆松，同時在創球隊高峰。

不過林書豪他從未說過要帶隊奪冠這種豪語，只表示希望贏球，而林書豪先前上中國體育節目《NBA最前線》談論到了CBA的水平，「我不管你是誰，你來到CBA，都不能答應你明年就會贏下總冠軍，不管是誰，不管你是不是詹姆斯，當然，如果詹姆斯會有最好的機會。可是不能說，詹姆斯來CBA，明年他就一定能贏總冠軍，因為我很尊重這裡的水平、這裡的球員。

儘管林書豪自己沒說過奪冠，但北京首鋼有他加盟後，確實戰力大幅提升，不過另外還有廣東、新疆、遼寧等隊伍要衝擊總冠軍，競爭相當激烈。倘若林書豪接下來與球隊磨合順利，還是有望挑戰總冠軍，林書豪現在說這樣的話，也代表著CBA的強度正在提升。

關鍵字： CBA北京首鋼林書豪NBA詹姆斯
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

中職／兄弟「8月狂象」　洪總：我看下半季就他們了

Kobe要球他竟沒給還出手砍三分？　林書豪解釋原因稱老大很開心

影／林書豪發文慶兄弟同天簽約　穿北京球衣回首9年NBA生涯只有感謝

中職／二軍洋投布瑞特7局失1分　兄弟換不換洋將呢？

831確定12強60人名單　洪總：有最強銀行員吳昇峰

U18世界盃／中華隊20人名單出爐　兄弟捕手張聖豪遺珠

拉米瑞茲骨折休7週　大聯盟官網：張育成難補火力

U18世界盃／看到高中大物好興奮　赫猛：叫兄弟多簽幾個

CBA／林韋翰加盟青島首秀　不敵世籃賽象牙海岸隊

Kobe狂言：若歐尼爾沒那麼懶，我他X的該有12枚冠軍戒

熱門新聞

中職／兄弟「8月狂象」　洪總：我看下半季就他們了

Kobe要球他竟沒給還出手砍三分？　林書豪解釋原因稱老大很開心

影／林書豪發文慶兄弟同天簽約　穿北京球衣回首9年NBA生涯只有感謝

中職／二軍洋投布瑞特7局失1分　兄弟換不換洋將呢？

831確定12強60人名單　洪總：有最強銀行員吳昇峰

U18世界盃／中華隊20人名單出爐　兄弟捕手張聖豪遺珠

讀者回應

﻿

最新新聞

1林承飛滿貫砲炸裂　3局猿9：0富邦

2亞力克對決黃恩賜　2局0比0

3 兄弟U18國手不列60人　魏碩成有機會

4琉球藍海隊邀請　富邦評估交流賽

5林煜清6局好投　悍止連13場不勝

熱門新聞

18月狂象　洪總：下半季就他們了

2Kobe要球他沒給還出手？林書豪解釋

3林書豪發文慶兄弟同天簽約

4布瑞特二軍7局失1分　兄弟換不換洋將？

5後天確定12強名單　有最強銀行員

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366