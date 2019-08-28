林書豪尊敬CBA強度　詹姆斯來也未必一定奪冠

記者張曜麟／綜合報導

林書豪27日終於確定新東家，將轉戰CBA加盟北京首鋼，北京的球迷都盼望他能夠帶領球隊重返榮耀，不過先前林書豪參加中國體育節目《NBA最前線》談論到了CBA的水平，他表示就算詹姆斯去了CBA，也不能說一定可以奪冠。

雖然今年林書豪隨著暴龍奪下生涯首冠，但因為出場時間遭到壓縮，導致數據大縮減，使得遲遲沒有NBA球隊願意簽下他。今夏林書豪有很長時間都在中國進行活動，更簽約了中國球鞋品牌「特步」，被外界視為有可能加入CBA，果然在27日他正式加盟北京首鋼，震驚亞洲籃壇，不過北京球迷也相當希望林書豪可以帶領球隊重返榮耀。

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▲林書豪加盟北京首鋼。（圖／翻攝自微博）



過去北京首鋼在馬布瑞(Stephon Marbury)的帶領下，曾經4年內奪下3冠，但近年戰績卻有所下滑，上賽季僅取得的5名的成績，五顆松體育館更是無法坐滿，場景相當黯淡，現在林書豪加盟北京首鋼，被寄望振興五顆松，同時在創球隊高峰。



不過林書豪他從未說過要帶隊奪冠這種豪語，只表示希望贏球，而林書豪先前上中國體育節目《NBA最前線》談論到了CBA的水平，「我不管你是誰，你來到CBA，都不能答應你明年就會贏下總冠軍，不管是誰，不管你是不是詹姆斯，當然，如果詹姆斯會有最好的機會。可是不能說，詹姆斯來CBA，明年他就一定能贏總冠軍，因為我很尊重這裡的水平、這裡的球員。」

儘管林書豪自己沒說過奪冠，但北京首鋼有他加盟後，確實戰力大幅提升，不過另外還有廣東、新疆、遼寧等隊伍要衝擊總冠軍，競爭相當激烈。倘若林書豪接下來與球隊磨合順利，還是有望挑戰總冠軍，林書豪現在說這樣的話，也代表著CBA的強度正在提升。