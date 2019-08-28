韋蘭德抗議好球帶遭驅逐　無緣連8場雙位數K歷史紀錄

▲韋蘭德（Justin Verlander）與主審口角遭驅逐。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

雖然先發5.1局無失分，太空人也以15比1擊敗光芒，但韋蘭德（Justin Verlander）卻因為跟主審爭論好球帶被驅逐出場，單場4K無緣挑戰連續8場雙位數三振的歷史紀錄。韋蘭德賽後坦然接受這結論，認為不論是他還是主審當下都過度反應了。

太空人帶著9比0大幅度領先進入第6局，1人出局韋蘭德面對潘恩（Tommy Pham），2好2壞之際投出一顆偏低的四縫線，主審判定壞球，滿球數後被擊出二壘安打，對於那顆韋蘭德認定的好球卻沒撿，氣得在投手丘上與主審起了口角，隨後也被驅逐出場。

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雖然最終收下本季第16勝，但韋蘭德此役只累積4次三振，無緣挑戰2015、2017年薩爾（Chris Sale）與1999年馬丁尼茲（Pedro Martinez）共同保持的連續8場雙位數三振歷史紀錄。

「身為一名主審，我認為霍伯格（Pat Hoberg）應該要瞭解到這是一場帶有情緒的比賽，」韋蘭德賽後說道，「這個時候只要有出現一些球員不如意的判決，球員會跟主審反應，我會盡可能地用尊重的方式來表達。當時的狀況，我跟他說我覺社好球，他跟我說是壞球，來來回回後，我再次轉身說那不是壞球... 或許我應該要用更好的表達方式。」

Justin Verlander thought he had rung up Tommy Pham on pitch 5. On pitch 6, Tommy Pham hit a double. Verlander went straight at Pat Hoberg after the hit was struck and yelled at him. Hoberg tossed him. pic.twitter.com/Q8DxiHCZui — Chandler Rome (@Chandler_Rome) August 28, 2019

根據大聯盟官網顯示，韋蘭德所投出的第5球確實不在好球帶內，儘管捕手奇里諾斯（Robinson Chirinos）用「偷好球」的技巧，仍未獲得主審青睞，所幸接手韋蘭德的皮卡克（Brad Peacock）順利解決崔志萬、賈西亞（Avisail Garcia），並未造成失分。