韋蘭德抗議好球帶遭驅逐　無緣連8場雙位數K歷史紀錄

▲韋蘭德(Justin Verlander)與主審口角遭驅逐。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

雖然先發5.1局無失分,太空人也以15比1擊敗光芒,但韋蘭德(Justin Verlander)卻因為跟主審爭論好球帶被驅逐出場,單場4K無緣挑戰連續8場雙位數三振的歷史紀錄。韋蘭德賽後坦然接受這結論,認為不論是他還是主審當下都過度反應了。

太空人帶著9比0大幅度領先進入第6局,1人出局韋蘭德面對潘恩(Tommy Pham),2好2壞之際投出一顆偏低的四縫線,主審判定壞球,滿球數後被擊出二壘安打,對於那顆韋蘭德認定的好球卻沒撿,氣得在投手丘上與主審起了口角,隨後也被驅逐出場。

雖然最終收下本季第16勝,但韋蘭德此役只累積4次三振,無緣挑戰2015、2017年薩爾(Chris Sale)與1999年馬丁尼茲(Pedro Martinez)共同保持的連續8場雙位數三振歷史紀錄。

「身為一名主審,我認為霍伯格(Pat Hoberg)應該要瞭解到這是一場帶有情緒的比賽,」韋蘭德賽後說道,「這個時候只要有出現一些球員不如意的判決,球員會跟主審反應,我會盡可能地用尊重的方式來表達。當時的狀況,我跟他說我覺社好球,他跟我說是壞球,來來回回後,我再次轉身說那不是壞球... 或許我應該要用更好的表達方式。」

Justin Verlander thought he had rung up Tommy Pham on pitch 5. On pitch 6, Tommy Pham hit a double. Verlander went straight at Pat Hoberg after the hit was struck and yelled at him. Hoberg tossed him. pic.twitter.com/Q8DxiHCZui