城市盃跆拳賽／世大運報銷陷低潮　徐語澤世界盃奪金

▲徐語澤在世界盃奪金，回台灣後在城市盃擔任工作人員。（圖／記者洪偵源攝，下同）



記者洪偵源／台北報導

從無錫世界盃品勢賽抱回金牌之前，徐語澤上半年都過得很煎熬，因為練習手受傷，失去世大運國手資格，也無緣全中運，全運會選拔也報銷，還有一段漫長苦悶的復健時光。

徐語澤在剛結束的無錫世界盃，和馬允中、邱沐恩攜手摘下公認品勢男團金牌，替自己今年賽季劃下句點，回台灣後在城市盃支援大會擔任工作人員。

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徐語澤的惡夢從今年4月開始，原本確定是拿坡里世大運正選國手，但在練習時空翻身體不穩，左手撐地後導致骨折，差一點就要見骨，連帶讓全中運棄賽，也無緣全運會選拔。

「那時候心裡還不承認自己傷很重，當作跟一般扭傷在調養，直到教練團說要換人，醫生認為有風險時，才真的看清了。」徐語澤說，當時心情真的非常低落。

當時由於世大運代表團報名在即，教練團也是等到截止最後一刻，才把徐語澤換掉，改由黃聖鵬頂替，後來世大運在男團抱回一面銀牌，「我一直等到世大運結束後才真正放下。」

雖然無緣世大運，徐語澤也感謝教練團沒有輕易放棄他，「真的是等到要報名了，醫生也評估執意出賽會有風險，復健又是一個煎熬。」

世大運當時在國體大集訓，徐語澤擇到高雄國訓中心，讓醫療運科小組照料並專心復健，但只有他一個品勢選手，同寢室的對打選手也不熟，感覺度日如年，「每天起床除了吃飯，就是復健，或者自己到重訓室踩腳踏車，幾乎都自己一人，有時候會茫然到不知道自己在幹嘛。」

世大運之後，徐語澤到南韓參加金雲龍盃，之後得知有世界盃，想彌補今年的遺憾，加上符合參賽資格，決定自費參與，順利抱回一面金牌。

走過低潮後，徐語澤也思考很多，既然受傷就真的沒辦法，世界盃雖然拿金牌，對手也都是一時之選，但可能因為是第1屆，參賽隊伍不多，不過算是揮別低潮的一個註記。