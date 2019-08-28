運動雲

>

城市盃跆拳賽／世大運報銷陷低潮　徐語澤世界盃奪金

ETtoday運動雲

▲▼ 徐語澤 。（圖／記者洪偵源攝）

▲徐語澤在世界盃奪金，回台灣後在城市盃擔任工作人員。（圖／記者洪偵源攝，下同）

記者洪偵源／台北報導

從無錫世界盃品勢賽抱回金牌之前，徐語澤上半年都過得很煎熬，因為練習手受傷，失去世大運國手資格，也無緣全中運，全運會選拔也報銷，還有一段漫長苦悶的復健時光。

徐語澤在剛結束的無錫世界盃，和馬允中、邱沐恩攜手摘下公認品勢男團金牌，替自己今年賽季劃下句點，回台灣後在城市盃支援大會擔任工作人員。

請繼續往下閱讀...

徐語澤的惡夢從今年4月開始，原本確定是拿坡里世大運正選國手，但在練習時空翻身體不穩，左手撐地後導致骨折，差一點就要見骨，連帶讓全中運棄賽，也無緣全運會選拔。

「那時候心裡還不承認自己傷很重，當作跟一般扭傷在調養，直到教練團說要換人，醫生認為有風險時，才真的看清了。」徐語澤說，當時心情真的非常低落。

當時由於世大運代表團報名在即，教練團也是等到截止最後一刻，才把徐語澤換掉，改由黃聖鵬頂替，後來世大運在男團抱回一面銀牌，「我一直等到世大運結束後才真正放下。」

雖然無緣世大運，徐語澤也感謝教練團沒有輕易放棄他，「真的是等到要報名了，醫生也評估執意出賽會有風險，復健又是一個煎熬。」

世大運當時在國體大集訓，徐語澤擇到高雄國訓中心，讓醫療運科小組照料並專心復健，但只有他一個品勢選手，同寢室的對打選手也不熟，感覺度日如年，「每天起床除了吃飯，就是復健，或者自己到重訓室踩腳踏車，幾乎都自己一人，有時候會茫然到不知道自己在幹嘛。」

世大運之後，徐語澤到南韓參加金雲龍盃，之後得知有世界盃，想彌補今年的遺憾，加上符合參賽資格，決定自費參與，順利抱回一面金牌。

走過低潮後，徐語澤也思考很多，既然受傷就真的沒辦法，世界盃雖然拿金牌，對手也都是一時之選，但可能因為是第1屆，參賽隊伍不多，不過算是揮別低潮的一個註記。

▲▼ 徐語澤 。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： 徐語澤跆拳道
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

中職／兄弟「8月狂象」　洪總：我看下半季就他們了

Kobe要球他竟沒給還出手砍三分？　林書豪解釋原因稱老大很開心

影／林書豪發文慶兄弟同天簽約　穿北京球衣回首9年NBA生涯只有感謝

中職／二軍洋投布瑞特7局失1分　兄弟換不換洋將呢？

831確定12強60人名單　洪總：有最強銀行員吳昇峰

U18世界盃／中華隊20人名單出爐　兄弟捕手張聖豪遺珠

拉米瑞茲骨折休7週　大聯盟官網：張育成難補火力

U18世界盃／看到高中大物好興奮　赫猛：叫兄弟多簽幾個

CBA／林韋翰加盟青島首秀　不敵世籃賽象牙海岸隊

Kobe狂言：若歐尼爾沒那麼懶，我他X的該有12枚冠軍戒

熱門新聞

中職／兄弟「8月狂象」　洪總：我看下半季就他們了

Kobe要球他竟沒給還出手砍三分？　林書豪解釋原因稱老大很開心

影／林書豪發文慶兄弟同天簽約　穿北京球衣回首9年NBA生涯只有感謝

中職／二軍洋投布瑞特7局失1分　兄弟換不換洋將呢？

831確定12強60人名單　洪總：有最強銀行員吳昇峰

U18世界盃／中華隊20人名單出爐　兄弟捕手張聖豪遺珠

讀者回應

﻿

最新新聞

1林承飛滿貫砲炸裂　3局猿9：0富邦

2亞力克對決黃恩賜　2局0比0

3 兄弟U18國手不列60人　魏碩成有機會

4琉球藍海隊邀請　富邦評估交流賽

5林煜清6局好投　悍止連13場不勝

熱門新聞

18月狂象　洪總：下半季就他們了

2Kobe要球他沒給還出手？林書豪解釋

3林書豪發文慶兄弟同天簽約

4布瑞特二軍7局失1分　兄弟換不換洋將？

5後天確定12強名單　有最強銀行員

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366