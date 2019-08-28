馬大偉解盤／小熊@大都會　「拆」莊買全場小分

▲辛德賈德（Noah Syndergaard）。（圖／達志影像／美聯社）

馬大偉（前運彩操盤手馬大偉，在火熱美國職棒球季，將從專業與莊家的角度，帶給大家不同的思維與解盤）。

台灣運彩美國職棒大聯盟8月29日單場賽事，由芝加哥小熊作客紐約大都會，目前運彩盤口開出大都會讓分、大小7.5分。

先發投手分析

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大都會辛德賈德(Noah Syndergaard)本季防禦率3.71，他防禦率呈現逐月下修，6月3.55、7月2.70、8月1.73，生涯4次對上小熊防禦率3.00。

小熊漢瑞克斯(Kyle Hendricks)本季防禦率3.20，除了1場作客紅人的比賽被打爆，近10戰剩餘9場單場失分都在2以內，表現還算穩定。

莊家思維分析

系列賽首戰小熊宰掉大都會，目前美棒專業指標的國際莊家Pinnacle.com開出本場大都會賠率為1.79，認為大都會勝率約55%，沒特別看好大都會。

今日推薦 : 「拆」莊，買全場小分。

今日選擇「拆」莊理由 :

大都會辛德賈德明星賽後防禦率不到2.0，恢復以往雷神風采，但大都會處於4連敗，盤也沒特別看好，建議避掉勝負盤。推薦全場小分。

小熊漢瑞克斯生涯對大都會頗殺，19.1局僅掉1分，過去54場休息5天的出賽，他有39場開小分，機率有7成。

雷神下半季僅被敲一發全壘打，小熊靠連續安打取分的難度高，雙方也都幾乎是走小分的趨勢。

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