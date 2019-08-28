周天成、安心亞代言國民體育日　921小巨蛋體表會

▲周天成攜手演歌雙棲國民女神安心亞出席國民體育日啟動記者會。（圖／體育署提供）

體育中心／綜合報導

教育部體育署今(28)日舉辦「108年度國民體育日」啟動記者會，甫於印尼羽球公開賽及泰國羽球公開賽奪冠的臺灣羽球一哥周天成，去(107)年受邀教育部體育署體育表演會演出獲得全場歡呼，今(108)年攜手演而優則歌的國民女神安心亞，共同擔任108年度國民體育日代言人，並首度合作拍攝宣傳影片，在記者會公開邀請大家「運動99、健康久久」。

臺灣男子單打排名第一的羽球選手周天成與歌手兼演員安心亞，為本年度國民體育日拍攝的宣傳影片中有逗趣的畫面，有著不同於平日形象的活潑演出，影片播出前就備受期待。今日在記者會現場首播兩人合作的「108年度國民體育日」宣傳廣告，影片中兩人飾演上班族，以實際行動向民眾宣導無時無刻都是運動好時機，以及「運動99、健康久久」的重要性。

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更不忘宣傳國民體育日的三免費一優惠：「一免費：公共運動設施免費用」，國民體育日當天國民運動中心與公立公共運動設施將免費開放供民眾使用；「二免費：體適能檢測免費做」，9月份免費的體適能檢測，讓民眾更了解自己的身體狀況，選擇適合的運動，達到運動健身目的；「三免費：體育表演會免費看」。

9月21日在臺北小巨蛋將舉辦免費索票的體育表演會，有來自全國的體育菁英好手及韓國表演團體K-Tigers，將體育專業結合表演藝術精采演出；此外，「一優惠」則是由體育署與國內運動業者合作，推出體育運動課程優惠體驗活動以及相關運動商品優惠，期望能夠增加全民對於保持規律運動的重視。

體育署表示，每年推行國民體育日，目的是向民眾宣導：無論是任何年齡、任何工作領域的人，都應保持良好、規律的運動習慣，才能落實「健康久久」的口號，常保身體健康。108年度國民體育日將於9月9日正式展開，相關活動詳情請上網搜尋「i運動」或至i運動FB粉絲團查詢。