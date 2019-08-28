林書豪無畏當CBA外援扛勝負壓力　「在NBA我沒有這樣的角色」

▲林書豪。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

在NBA自由市場上乏人問津之下，林書豪選擇登陸CBA加盟北京首鋼，他接受陸媒訪問時直言，自己不會與「不能贏球」的隊伍簽約，大讚在自己加入前，北京就已經是一支很棒的隊伍。雖然他了解當外援可能要承擔很大的壓力，但扛起球隊勝負也是他的夢想，「在NBA我沒有這樣的角色，不能發揮出我全部的優點。」

林書豪坦承，他原本對CBA不太了解，因此從7月中開始就跟北京首鋼開會，還看了4、5場北京的比賽。他也很清楚在CBA外援要承擔很大的壓力，但扛起球隊勝負同時也是他的夢想，「當外援有這麼大的角色，在NBA我沒有這樣的角色，不能發揮出我全部的優點，我想在這裡發揮我的全部去幫助這支球隊贏球。」

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▲林書豪加盟北京首鋼。（圖／翻攝自北京首鋼微博）

31歲的林書豪還處於當打之年，雖然2017年遭逢右膝髕骨韌帶斷裂後，他一度考慮退休，最終仍挺過難關，上季在老鷹和暴龍出賽了74場。林書豪坦言，去年自己的身體並未處於最佳狀態，就很快投入NBA比賽，導致季末出現了一些傷病，但今夏身體已完全恢復健康。

他自信表示，這是自己3、4年來第一個不必擔心身體的夏天，可以每天訓練，全身肌肉都很健康，非常期待新賽季的到來，更喊話要打滿一整年。

▲林書豪確定以外援身分加入北京首鋼。（圖／翻攝自微博）