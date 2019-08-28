SBL／世大運好搭檔合體　蘇奕晉、李愷諺盼助九太強大

▲九太科技重返SBL，李愷諺、蘇奕晉也繼世大運後再度合體。（圖／記者季相儒攝）

記者杜奕君／台北報導

2017年世大運就一同入選中華男籃，蘇奕晉、李愷諺在SBL新賽季又將聚首合體，兩人28日擔任九太科技球員代表，出席球隊重返SBL記者會。與九太簽下3年新約的李愷諺表示，「很開心加入這個大家庭，希望能幫助球隊慢慢前進。」蘇奕晉則喊話，「希望盡自己最大努力，幫助球隊更加強大。」

當年在台北世大運就攜手替中華男籃打出一場又一場佳績，蘇奕晉與李愷諺經過兩年時間後，又在九太聚首並將於SBL第17季攜手合作。兩人異口同聲表示，「默契好的很，場上合作絕對沒有問題！」

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過去兩季在台啤表現機會不多的李愷諺，也希望加入九太這個新環境後，能慢慢找回場上比賽感覺。

▲李愷諺轉戰九太重新出發。（圖／記者季相儒攝）

李愷諺表示，「沈董很用心在這支球隊，他也給了球員很大的安定感，讓我們不用顧慮場外的事，我希望自己慢慢找回場上感覺，不要因為急於表現而亂了節奏，希望能幫助球隊持續前進。」

身為球隊主力前鋒的蘇奕晉則說，「身為球員，就是盡自己的最大努力，希望幫助球隊更加強大。」

蘇奕晉也透露，「當時聽到金酒不再冠名，當時真的很擔心，害怕球隊像達欣那樣無預警解散，除了希望幫助球隊打出更好成績，自己也希望朝年度最佳5人目標來邁進。」

▲蘇奕晉目標鎖定新賽季年度最佳5人獎項。（圖／記者季相儒攝）