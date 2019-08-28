21歲日本國腳堂安律　750萬歐元轉會荷甲豪門

▲堂安律750萬歐元轉至荷甲豪門PSV恩荷芬。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

日本21歲的國腳堂安律在2017年被大阪飛腳租借到荷甲球隊格羅寧根，儘管外界質疑他這麼年輕就旅外，加入的還是沒有知名度的球隊，但堂安律在亞洲盃的好表現，也吸引到其他球隊的關注，現在荷甲豪門PSV恩荷芬正式以750萬歐元簽下堂安律，無疑是一大肯定。

身為中場的堂安律，在場上的功用相當多，在20歲時就入選了國家隊，並代表日本參戰今年的亞洲盃，在首輪面對土庫曼的比賽，成功踢進一球，改寫隊史亞洲盃年紀最小進球紀錄。但早在亞洲盃開打前，堂安律就被亞足聯官網評為十大矚目新星，這也可見他的天賦相當高。

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雖然才21歲，不過堂安律在2016年時，就曾獲選亞洲最佳男子青年球員以及亞足聯U19最佳球員，而他也在隔年被租借到荷甲格羅寧根，並於2018年正式轉會至格羅寧根。但當時才19歲的堂安律被認為年紀太小就旅外，而格羅寧根又是不知名的小俱樂部，也引來外界質疑。

只是堂安律今年在亞洲盃的亮眼表現，也吸引其他球隊關注，先前PSV恩荷芬邊鋒洛薩諾(Hirving Lozano)以3800萬歐元轉會到拿坡里，恩荷芬就一直希望簽下一名攻擊手，最終選定了堂安律，將以750萬歐元的轉會費簽下這名日本小將。恩荷芬的球隊經理John De Young就表示，「我們希望為球隊增添一名多才多藝的攻擊者，堂安律是我們認為的完美人選，很高興可以達成這項轉會協議。」

從一支小球隊轉到荷甲豪門，堂安律確實成功打臉當出的質疑者，而這對於日本隊來說也是一大好消息，因為堂安律在更高強度的球隊比賽與訓練，屆時將有望提升國家隊戰力，對於明年的東京奧運也相當有幫助。堂安律過去在格羅寧根期間，一共出賽63場，打進14球並有7次助攻。

▲堂安律。（圖／CFP）