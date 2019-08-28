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SBL／九太正式宣告回歸　沈會承喊話：球隊永續經營

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▲▼九太科技重返SBL宣告記者會,沈會承。（圖／記者季相儒攝）

▲九太科技董事長沈會承領軍重返SBL。（圖／記者季相儒攝）

記者杜奕君／台北報導

闊別台灣籃壇14年，九太科技28日正式宣告回歸SBL，董事長沈會承親自召開記者會，宣告接手原金酒籃球隊，沈會承強調，「籃協要求我接手球隊需切結3年，但我下定決心將永續經營！」記者會上也正式宣布，新賽季球隊總教練將由「寶寶」劉嘉發接掌，球隊將以紀律、品德為最高準則參賽。

在台灣籃壇低迷之際，九太科技在董事長沈會承決心承擔之下，宣布接手原金酒男籃，球隊28日也正式舉行重返SBL記者會，包括昔日九太班底楊玉明、辛金展、許澤鑫都錄製影片祝賀九太重返SBL賽場。

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沈會承表示，「離開SBL長達14年，期間我曾於2012年擔任中華男籃領隊，我的最愛還是籃球，當金酒宣布不再贊助球隊時，我認為必須把這個社會責任給擔起來，如果球隊解散，我會覺得自己是個罪人。」

▲▼九太科技重返SBL宣告記者會,蘇奕晉,李愷諺。（圖／記者季相儒攝）

▲九太科技球員代表蘇奕晉（左起）、李愷諺。（圖／記者季相儒攝）

原金酒男籃最早前身正是九太，過去九太時期也曾參賽SBL第1、2季，沈會承強調，「接手球隊，就是下定決心要永續經營，如果喜歡一件事情不去做，將來一定會留下遺憾，今天就是我重返籃壇的日子。」

九太今日也正式宣布新賽季總教練將由「寶寶」劉嘉發接掌，另外新加盟李愷諺今日也出席記者會，並強調很開心能加入九太大家庭，並希望盡一切努力幫助球隊前進。

九太接下來將於9月底觀護盃登場，這也將是球隊更名後首次正式比賽，屆時球隊將呈現何等戰力風貌，也值得外界關注。

▲▼九太科技重返SBL宣告記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲九太科技董事長沈會承(左起)、球隊發言人沈超群。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 九太科技SBL籃球沈會承劉嘉發蘇奕晉李愷諺
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