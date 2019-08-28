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林書豪2017年始拓展中國市場　首鋼鞏固「北京第一」關鍵

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▲林書豪確定以外援加入CBA北京。（圖／翻攝自微博）

▲北京首鋼宣布簽約林書豪。（圖／翻攝自微博）

體育中心／綜合報導

林書豪簽約北京首鋼，華裔的身份以及2017年起擴大中國行活動帶來的經濟效益，不只是球團新賽季的票房保證，同時也是他們對抗今夏大動作頻頻的北控翱龍，鞏固「北京第一」的重要一步棋。

林書豪在2017年擴大中國行行程，時間長達19天，參加各式的表演賽、訓練營、慈善活動等，甚至還在2018年與馬布瑞（Stephon Marbury）、周杰倫、郭艾倫一同錄製《這！就是灌籃》籃球綜藝節目，2019年再以領隊身份加入《我要打籃球》節目，今年更是以嘉賓身份出席2019年CBA選秀會，並且簽約中國品牌特步，大幅度拓展中國市場。

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▲北京首鋼董事長秦曉雯，宣布簽約林書豪。（圖／北京首鋼微博）

▲北京首鋼董事長秦曉雯親自宣布簽約林書豪。（圖／北京首鋼微博）

北京首鋼2017年歷經風風雨雨，放棄馬布瑞、孫悅兩大看板球星，總教練也換成外籍教練球風轉變為「防守至上」，導致難以取得老球迷的認同，大大影響北京首鋼的票房與市場。

在這同時，北京首鋼的「北京第一」地位受到北控翱龍威脅，他們不僅延攬首鋼棄將馬布瑞，幫他圓夢進行生涯最後一個賽季並舉辦風光的退休儀式，今年更是聘請他為球隊新任總教練，全新的主視覺更名為「北京紫禁城勇士」，招兵買馬簽約孫悅等人，選秀會上以狀元籤挑選當地的CUBA北京大學王紹傑，極力甩開過去魚腩形象。

北京首鋼把希望放在林書豪身上，同時也與中國最豪華的球館五棵松體育館談妥續約。五棵松體育館為2008年北京奧運籃球項目主場館，被北京政府定為8個體育產業聚集地之一，硬體設備堪比NBA球隊主場。

北京首鋼為了提供球迷最高品質的球賽體驗、維護國家首都第一球隊的地位，大手筆續約。這個球館對於首鋼球迷充滿回憶，首鋼與五棵松體育館合作時間，正是2012年總冠軍賽，馬布瑞率隊拿下隊史首冠，開啟4年3冠王朝的第一年，在2015-16賽季球隊才正式遷入五棵松，例行賽、季後賽都在此地進行。

▲馬布瑞。（圖／CFP）

▲馬布瑞（Stephon Marbury）在五棵松打造首鋼最輝煌時期。（圖／CFP）

關鍵字： 林書豪CBA北京首鋼
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