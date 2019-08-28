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亞青定向越野賽首日短距離　中華隊兩女將分齡第六

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▲▼亞青定向越野第六名黃敏惠（右一） 。（圖／定向越野協會提供）

亞青定向越野20歲組第六名黃敏惠（右一） 。（圖／定向越野協會提供）

體育中心／綜合報導

2019年亞洲青年暨青少年定向越野錦標賽28日在日本山梨縣北杜市開幕，首日進行兵家必爭的短距離賽，雖然比賽進行時天候不佳，但16位中華隊小將仍賣力完賽，20歳組女將黃敏惠與16歲組女將梁宇琪均名列第6，擠進6強站上頒獎台。

台灣山林地區可供定向越野選手訓練的場地極少，台灣小將在賽前訓練營接受山林考驗，選手們都有進步，即使是第一次參賽的選手也都順利完賽；教練團期許選手們在30日進行的短距離接力賽有更好的表現，大會29日休兵一天，安排了各種參觀活動，讓各國代表隊可以認識更多的日本文化。另外，亞洲定向越野聯盟也將召開年度會議，商討亞洲地區定向越野發展策略及重要賽事。

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今天的比賽，來自各國的130位選手全數上陣，進行20、18、16及14歲男、女子組賽事。其中，女子20歲組共有13位選手參賽，中華隊除黃敏惠之外，還有還有另一位選手林擷芳名列第9，這一組以中國隊表現最搶眼，雖然金牌是由地主日本選手拿下，但中國隊包辦2至5名。男子20歲組中華隊有賴賢鴻、黃博遠、鄭凱懋3人參賽，在18位選手中獲第10至12名。男子18歲組中華隊參賽的林沁褆稍輸給第6名31秒而排名第7，，否則也能站上頒獎台。另一位選手蔡亞宸名列第8，首次參賽的馬金言排名15。這一組尚有香港與中國選手未完賽。

▲▼亞青定向越野賽女子16歲組第六名梁宇琪。（圖／定向越野協會提供）

亞青定向越野賽女子16歲組第六名梁宇琪。（圖／定向越野協會提供）

中華隊是由東華大學教練陳孝夫擔任總教練，國手出身的賴韋綸擔任教練，共有20歲、18歲、16歲男、女共16位菁英選手，其中，20歲女生組實力不錯，去年12月香港亞錦賽，黃敏惠獲1銀1銅，另外，20歲男生組黃博遠、蔡亞宸在男子20歲菁英組排名第5，男子18歲菁英組賴賢鴻、鄭凱懋獲第6名。

中華隊16名選手中，除男選手馬金言、謝品昇、何子宏及女選手蕭佳妤、鄒雅涵等5位選手外，其餘11位選手都已有國際賽經驗。除曾在上屆亞錦賽奪得佳績的黃敏惠、黃博遠、蔡亞宸、賴賢鴻、鄭凱懋，林沁禔、李東陽、林擷芳、郭曼雯、梁宇琪、鄭淳芸也都是目前臺灣頂尖的青年與青少年選手。

本屆比賽於27日正式展開，首日進行模擬賽，28日進行短距離決賽，30日進行短距離接力賽，31日進行中距離決賽後頒獎閉幕，中華隊訂9月1日返國。

關鍵字： 定向越野
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