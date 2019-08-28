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林書豪目標不是走馬布瑞的路　邀周杰倫來北京看球：不來買票給他

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▲▼林書豪加盟北京首鋼。（圖／翻攝自微博）

▲林書豪加盟北京首鋼。（圖／翻攝自北京首鋼微博）

記者游郁香／綜合報導

北京首鋼今夏砸重金簽下林書豪，除了看重他能帶來高人氣，也寄望他發揮在NBA的身手，提振球隊戰績。林書豪加盟後難免會被拿來與曾幫助北京3度奪冠的前NBA明星控衛馬布瑞(Stephon Marbury)相比，「豪小子」表示自己很尊敬這位前輩，但他的目標不是走馬布瑞的路，他只希望和自己比較，成為最好的自己。

儘管在轉戰CBA的NBA球星中，林書豪並不是最大牌的外援，但他曾掀起「林來瘋」，以華裔身分在NBA打滾了9年，成為首位奪得NBA冠軍戒的華裔美籍球員，在中國累積的人氣相當驚人。在北京首鋼27日宣布簽下他之後，傳出已有很多球迷搶著要買北京男籃的套票。

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看到球迷如此熱情，林書豪接受大陸媒體訪問時說，這就是為何他要來CBA打球，「不是因為有的別的原因，真的是球迷。我不喜歡你們每天早上工作需要看手機這樣子看比賽，我希望有一天我可以在你們面前打籃球。」

▲馬布瑞。（圖／CFP）

▲馬布瑞。（圖／CFP）

被問到對北京首鋼傳奇外援、同城的北控翱龍總教練馬布瑞的看法，林書豪則表示，當這位前輩還在NBA打球時，自己就很尊敬對方，後來也持續關注馬布瑞在CBA的表現。但他強調，「我的目標不是走他的路，我不喜歡和別人比。我只希望每個人走自己的路，成為最好的自己，最好的球員。」

林書豪自認能幫助北京控制節奏，提升整個團隊表現，而不是追求個人數據，「我想為我的隊友打，不管自己是否會得最多的得分，但是我只有一個想法，就是贏球。」

大陸媒體也很關心林書豪有沒有邀請他的「台灣好友」周杰倫到北京主場看球，「豪小子」說早就邀請對方了，「他說他一定會來，他不來我就買機票給他。」周董今年總冠軍賽期間，也曾飛到美國觀戰替「豪小子」加油，可惜那一戰「豪小子」並未獲得上場時間。

▲北京首鋼董事長秦曉雯，宣布簽約林書豪。（圖／北京首鋼微博）

▲北京首鋼董事長秦曉雯宣布簽約林書豪。（圖／北京首鋼微博）

關鍵字： CBA林書豪北京首鋼豪小子NBA周杰倫馬布瑞
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