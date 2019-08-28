日職／王柏融追平安打無用　火腿8比10西武

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者劉峻誠／綜合報導

北海道日本火腿鬥士28日對上西武，火腿村田透對戰榎田大樹，王柏融擔任先發第7棒、指定打擊，這是王柏融在23日之後首度先發，王柏融4打數1安打，終場火腿8比10輸球。

王柏融此戰4打數1安打，有1分打點，但有1次三振，1次雙殺打，打擊率降至2成66。

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1局上2出局後，西武森友哉敲出安打，中村剛也開轟，幫助西武先馳得點。2局上外崎修汰選到保送，山川穂高二壘安打，西武再下一城。

2局下清宮幸太郎選到保送，渡邉諒敲出安打，王柏融吞下三振，清水優心選到保送，平沼翔太敲出內野滾地球，往二壘跑的清水優心遭封殺，平沼翔太靠野手選擇上一壘，火腿追回1分，西川遥輝、大田泰示連續安打，幫助火腿追平。

3局下2出局，渡邉諒敲出安打，王柏融二壘滾地球出局。

4局上金子侑司敲出安打，2出局後森友哉補上安打，中村剛也開轟，單場雙響砲，幫助西武再度超前。4局下1出局後平沼翔太敲安打，西川遥輝二壘安打，大田泰示高飛犧牲打，近藤健介

安打再追1分。

5局下清宮幸太郎敲二壘安打，1出局後渡邉諒選到保送，王柏融敲出強襲安打，幫助火腿追平，清水優心打出游擊滾地球出局，帶有1分打點。

6局上2出局源田壮亮安打，森友哉選到保送，中村剛也強襲安打，並靠著火腿失誤攻下2分，栗山巧二壘安打攻下1分。6局下西川遥輝開轟追回1分。

7局下1出局渡邉諒敲出安打，王柏融打出雙殺打。8局上森友哉開轟，終場西武10比8擊敗火腿。