林書豪CBA考驗　陸媒評20分、5籃板、5助攻才算及格

▲北京首鋼官方宣布簽約林書豪。（圖／北京首鋼微博）

體育中心／綜合報導

北京首鋼正式宣布簽約林書豪為球隊第3外援，而《新浪體育》評論，林書豪選擇轉戰CBA不外乎是希望得到充足的發揮空間，不過以近年聯盟小外援以及去年首鋼的水準來看，林書豪要繳出20分、5籃板、5助攻才算及格，因此對於林書豪來說也是新的考驗。

由於CBA所開出的價碼比世界各地其他聯賽水準高，且賽季較短有望在球季結束後重返NBA，因此成為NBA棄將們首要選擇之一。儘管這些NBA戰將抱著統治CBA尋求重返NBA的心態來到中國，但失敗的例子也不少。

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北京首鋼這支CBA勁旅是支非常倚賴小外援的球隊，從開創3冠王朝的馬布瑞（Stephon Marbury）到過去2季的傑克森（Aaron Jackson）都是如此，因此林書豪來到這支球隊也背負著不小的壓力。

作為球隊的戰術核心，傑克森上季繳出場均22.7分、7.6籃板、5.1助攻，《新浪體育》認為以過去聯盟平均小外援的水準，以及傑克森的表現，林書豪要拿出場均20分、5籃板、5助攻才算及格。

在北京首鋼聲明稿中，董事長秦曉雯表示，他相信林書豪目前的實力絕對足以在NBA、歐洲聯賽打球，不過他更想要找到一支能夠讓他成為自己想成為的球員的球隊，因此才會選擇北京首鋼。而這也透露了，林書豪選擇暫離NBA來到CBA，就是想獲得更多的發揮空間。

上個賽季雖然是近3年唯一健康出賽的賽季，並風光隨著多倫多暴龍拿到在NBA打拚9年的首枚冠軍戒，但林書豪球隊戰術地位大幅下降，場均9.6分、2.4籃板、3.1助攻為2011-12賽季「林來瘋時期」最差，尤其是季中轉戰暴龍23場比賽，場均下滑到7分、2.6籃板、2.2助攻，季後賽幾乎等同被棄用。