運動雲

>

林書豪CBA考驗　陸媒評20分、5籃板、5助攻才算及格

ETtoday運動雲

▲北京首鋼董事長秦曉雯，宣布簽約林書豪。（圖／北京首鋼微博）

▲北京首鋼官方宣布簽約林書豪。（圖／北京首鋼微博）

體育中心／綜合報導

北京首鋼正式宣布簽約林書豪為球隊第3外援，而《新浪體育》評論，林書豪選擇轉戰CBA不外乎是希望得到充足的發揮空間，不過以近年聯盟小外援以及去年首鋼的水準來看，林書豪要繳出20分、5籃板、5助攻才算及格，因此對於林書豪來說也是新的考驗。

由於CBA所開出的價碼比世界各地其他聯賽水準高，且賽季較短有望在球季結束後重返NBA，因此成為NBA棄將們首要選擇之一。儘管這些NBA戰將抱著統治CBA尋求重返NBA的心態來到中國，但失敗的例子也不少。

請繼續往下閱讀...

北京首鋼這支CBA勁旅是支非常倚賴小外援的球隊，從開創3冠王朝的馬布瑞（Stephon Marbury）到過去2季的傑克森（Aaron Jackson）都是如此，因此林書豪來到這支球隊也背負著不小的壓力。

作為球隊的戰術核心，傑克森上季繳出場均22.7分、7.6籃板、5.1助攻，《新浪體育》認為以過去聯盟平均小外援的水準，以及傑克森的表現，林書豪要拿出場均20分、5籃板、5助攻才算及格。

在北京首鋼聲明稿中，董事長秦曉雯表示，他相信林書豪目前的實力絕對足以在NBA、歐洲聯賽打球，不過他更想要找到一支能夠讓他成為自己想成為的球員的球隊，因此才會選擇北京首鋼。而這也透露了，林書豪選擇暫離NBA來到CBA，就是想獲得更多的發揮空間。

上個賽季雖然是近3年唯一健康出賽的賽季，並風光隨著多倫多暴龍拿到在NBA打拚9年的首枚冠軍戒，但林書豪球隊戰術地位大幅下降，場均9.6分、2.4籃板、3.1助攻為2011-12賽季「林來瘋時期」最差，尤其是季中轉戰暴龍23場比賽，場均下滑到7分、2.6籃板、2.2助攻，季後賽幾乎等同被棄用。

關鍵字： 林書豪CBA北京首鋼
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

推薦閱讀

中職／兄弟「8月狂象」　洪總：我看下半季就他們了

Kobe要球他竟沒給還出手砍三分？　林書豪解釋原因稱老大很開心

影／林書豪發文慶兄弟同天簽約　穿北京球衣回首9年NBA生涯只有感謝

中職／二軍洋投布瑞特7局失1分　兄弟換不換洋將呢？

831確定12強60人名單　洪總：有最強銀行員吳昇峰

U18世界盃／中華隊20人名單出爐　兄弟捕手張聖豪遺珠

拉米瑞茲骨折休7週　大聯盟官網：張育成難補火力

CBA／林韋翰加盟青島首秀　不敵世籃賽象牙海岸隊

U18世界盃／看到高中大物好興奮　赫猛：叫兄弟多簽幾個

快訊／林書緯、洪志善續約富邦勇士　林冠均也將加盟

熱門新聞

中職／兄弟「8月狂象」　洪總：我看下半季就他們了

Kobe要球他竟沒給還出手砍三分？　林書豪解釋原因稱老大很開心

影／林書豪發文慶兄弟同天簽約　穿北京球衣回首9年NBA生涯只有感謝

中職／二軍洋投布瑞特7局失1分　兄弟換不換洋將呢？

831確定12強60人名單　洪總：有最強銀行員吳昇峰

U18世界盃／中華隊20人名單出爐　兄弟捕手張聖豪遺珠

讀者回應

﻿

最新新聞

1林書豪2017年始拓展中國市場

2亞青定向越野賽首日短距離第六

3831倒數　兄弟談妥全數新人合約

4納達爾關注穆雷的復出狀況

5中國主力前鋒周鵬骨裂退出世籃賽

熱門新聞

18月狂象　洪總：下半季就他們了

2Kobe要球他沒給還出手？林書豪解釋

3林書豪發文慶兄弟同天簽約

4布瑞特二軍7局失1分　兄弟換不換洋將？

5後天確定12強名單　有最強銀行員

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366