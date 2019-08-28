穆雷從納達爾學院挑戰賽單打復出　蠻牛在美網關心

▲穆雷參加納達爾學院挑戰賽，蠻牛稱有需要都會給予幫助。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

美網第一輪進入第3天的賽程，西班牙「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)以6比3、6比2、6比2擊敗澳洲選手米爾曼(John Millman)晉級，接下來將對決澳洲小將克奇納奇斯(Thanasi Kokkinakis)對此納達爾也相當謹慎。另外納達爾也提到，他正在關注穆雷(Andy Murray)復出的狀況，稱對方有需要都會給予幫助。

納達爾輕鬆挺進第二輪後，雖然接下來的對手是年僅23歲的小將，但納達爾卻不敢輕視，他在首輪結束後表示，「很高興可以獲勝，這是一個好的開始。克奇納奇斯很年輕，正手和發球都很強勢，是很危險的隊手，我需要在場上有好表現才行，不然比賽會很辛苦，希望我能做好準備，這會是場艱困的挑戰。」

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另外納達爾也提到了他的老對手穆雷，穆雷今年原先只預計參加美網雙打，但最終他為了專注恢復，並全力找回單打的水準，選擇雙打也不打。目前穆雷人在西班牙參加納達爾網球學院主辦的挑戰級別賽事，並且順利挺進16強。

對於這樣的情況，納達爾表示，「前幾天我得知穆雷要在學院參加比賽，我給他發了訊息，告訴他需要什麼就跟我說，要是穆雷想乘船出海或其他的，我都能幫助他。對於學院來說，他能參賽是極好的消息。我昨天看了穆雷的比賽，場邊坐滿了人，不管對他或對我們都是好事，我說過好幾次，我為他感到高興，穆雷為了重返賽場，繼續打網球，並且付出很多，他參加挑戰賽是因為現在感覺狀態不錯。」

穆雷過去飽受髖關節傷勢困擾，已經嚴重影響生活品質，讓這位英國前球王在今年1月表是最晚會在今年溫網退役，但他先前接受手術後，穆雷在女王草地賽復出，並奪下雙打冠軍，更宣告不會退休會繼續打下去，而他在今天順利以6比3、6比4擊敗斯洛伐克的鞏伯斯(Norbert Gombos)，接下來16強賽將對決義大利的維奧拉(Matteo Viola)。

▲納達爾美網挺進第二輪。（圖／達志影像／美聯社）