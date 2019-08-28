中職／Eleven Sports與中嘉業者協商　延長頻道授權

▲「ELEVEN SPORTS」 。（圖／記者洪偵源攝）

記者王真魚／綜合報導

國際體育頻道Eleven Sports爭取在台有線電視版權費用，為了維護觀眾的收視權益，28日稍早與NCC國家通訊傳播委員會、中嘉有線電視系統旗下之12家地方系統業者召開會議並達成共識，雙方持續協商，ELEVEN SPORTS同意延長頻道授權至9月30日。

今年訴求可於有線電視系統取得合理的頻道版權費，Eleven Sports表示，「本頻道提供系統平台播出之內容有目共睹，本頻道需要系統業者提供一個公平合理的商業機制，讓本公司可就此機制規畫頻道未來的藍圖，無奈，目前的機制卻是令人憂心的無邏輯可循，如此下去，直接的受害者就是廣大的收視戶。」

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Eleven Sports今天發布新聞稿表示，將與中嘉業者持續協商，以維護觀眾收視權益，新聞稿內文指出，「Eleven Sports願意挺身挑戰舊體制的新進頻道，因為相信日後還會有更多有志於從事影視產業的年輕人，還是需要面對目前Eleven Sports面對的問題，所以如果今天本頻道有機會幫新進業者解決許多問題中的一部分，也許台灣有線電視系統就不用擔心所謂的剪線潮了，因為合理機制鼓勵有心提供好內容的業者，我們一起讓正向力量持續循環，一起來造就新的台灣影視力量。」

「我們最不希望的就是離開有線電視市場，這對本頻道、台灣媒體及收視戶來說，是三敗的最糟糕結果。服務收視戶為Eleven Sports成立之宗旨，期待我們的努力與內容能夠早日贏得各地區有線電視業者的肯定，我們亦承諾會繼續積極努力與業者協商，盼與中嘉集團能早日達成系統、頻道、及收視戶三贏的最完美共識。」

中嘉旗下12家有線電視系統區域包括：

吉隆有線電視 – 基隆市

長德有線電視 – 台北市中山區

萬象有線電視 – 台北市大安區

麗冠有線電視 – 台北市內湖區

新視波有線電視 – 新北市中和區

家和有線電視 – 新北市樹林區

數位天空有線電視 – 新北市

北健有線電視 – 桃園市北區

三冠王有線電視 – 台南市南區

雙子星有線電視 – 台南市北區

慶聯有線電視 – 高雄市北區

港都有線電視 – 高雄市南區