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美網／俄國清秀女神爆冷前冠軍　奪大滿冠首勝

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▲卡琳斯卡婭奪大滿冠首勝。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡琳斯卡婭奪大滿冠首勝。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

20歲新一代網壇女神卡琳斯卡婭(Anna Kalinskaya)，在美國女單首輪以6比3、6比4擊敗2017年美網冠軍，世界排名第10的美國地主斯蒂芬斯(Sloane Stephens)，喜獲生涯大滿貫首勝。

卡琳斯卡婭目前世界排名127，擁有洋娃娃般的精緻面容，身高更是修長的175公分，今年更曾闖進WTA華盛頓女網賽4強。不過此役之前她在去年的澳網和美網，以及今年的澳網和溫網，一共4次挑戰大滿貫單打都沒能奪勝。與她合作的教練，是退役阿根廷女將塔拉碧妮(Patricia Tarabini)。

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眼看今年單打抽到下下籤，卡琳斯卡婭移動腳步迅速，而且底線抽球穩健，也適時放手進攻，讓本戰球風略嫌保守的斯蒂芬斯吃盡苦頭。比賽中她打出15記致勝球，只發生14次雙發失誤，比19致勝球31非受迫性失誤的斯蒂芬斯還要穩健。這一勝不僅是卡琳斯卡婭生涯大滿貫首勝，也是首次擊敗世界前10的好手。「她的穩定性非常還好，讓我完全沒有機會。」

 
 
 
 
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卡琳斯卡婭平時在IG上也不吝放送美照展現姣好身材，不論是泳裝、洋裝還是小禮服都展現優雅氣質。雖然在台灣球迷間知名度還不是太高，但我國「夜市球王」曾俊欣等好手已是她IG的追蹤者。

 
 
 
 
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