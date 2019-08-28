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卡森斯威脅前女友「一槍射爆妳的頭」　表弟遭警方、NBA調查

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▲▼卡森斯迎娶時尚辣妻蘭格。（圖／翻攝自IG／dmitry_shumanev）

▲卡森斯迎娶時尚辣妻蘭格，卻被爆死亡威脅前女友。（圖／翻攝自IG／dmitry_shumanev）

記者游郁香／綜合報導

明星中鋒卡森斯(DeMarcus Cousins)25日才開心迎娶交往多年的女友蘭格(Morgan Lang)，卻被美國八卦媒體《TMZ》爆料，因為他的前女友衛斯特(Christy West)拒絕讓他們的7歲兒子參加婚禮，「表弟」竟威脅要「一槍射爆」對方的腦袋；目前警方和NBA都在調查此事，湖人方面也發聲明表示正在收集相關訊息。

近19月內接連遭逢阿基里斯腱斷裂、股四頭肌撕裂和前十字韌帶傷勢，跌入生涯低谷的卡森斯，本周好不容易迎來一件喜事，與交往多年的女友蘭格舉行婚禮；但婚禮結束後，卻傳出他對前女友衛斯特祭出「死亡威脅」。美國八卦媒體《TMZ》27日獨家報導，他們取得了「表弟」前女友的報案紀錄。

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衛斯特聲稱在卡森斯婚禮的前一天，兩人進行通話，「表弟」聽到她不願讓他們共有的7歲兒子去參加婚禮，威脅要「一槍打爆她的腦袋」。衛斯特已經到警局報案並提交了這段音檔，《TMZ》也在網站上披露了音檔。另外衛斯特還提到，「表弟」威脅要殺死她，「即便他不需要親自動手殺人。」

▲卡森斯、柯爾。（圖／CFP）

▲卡森斯。（圖／CFP）

據衛斯特的說法，法官已經聽了音檔，她希望能取得保護令，確保卡森斯「遠離」她與兒子；但她可以接受「表弟」在受監視之下探視兒子。

《洛杉磯時報》記者甘加利(Tania Ganguli)28日進一步報導，卡森斯正在接受警方和NBA的調查；據他們得到的警方報告，衛斯特對「表弟」提出包括因騷擾電話導致家庭暴力的罪狀。

湖人也在28日發聲明表示，球團已經得知此事，絕對會認真看待，「我們目前正在收集更多資訊，所以還不方便評論。」NBA發言人巴斯(Mike Bass)也強調聯盟正在調查當中。根據NBA的勞資協議，若球員違反關於家暴、性侵或虐童等相關規定，聯盟可以對該球員處以罰款、禁賽或取消參賽資格等處罰；慣犯將受到最嚴厲的處罰，但卡森斯過去並沒有這類前科。

▲2019 NBA 總冠軍G6，卡森斯（DeMarcus Cousins）。（圖／CFP）

▲卡森斯。（圖／CFP）

關鍵字： NBA湖人表弟卡森斯
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