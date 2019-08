第16次大聯盟日籍對決！　田中7局無失分、菊池4局挨2轟爆5分

▲田中將大對決菊池雄星繳7局無失分,菊池4局爆5分。(圖/達志影像/美聯社)



記者潘泓鈺/綜合報導

剛投出生涯代表作的菊池雄星,28日與一直都很欣賞的田中將大,上演歷史第16次日籍投手大聯盟對決。這場備受日本矚目的比賽,菊池失5分第4局就被打退場,田中則是繳出7局飆7K無失分好投,終場洋基7比0完封水手,田中拿下本季第10勝,菊池則收下第9敗。

今年透過入札制度挑戰大聯盟披上水手戰袍的菊池雄星,來到新環境明顯的不適應防禦率高達5.19,不過上一場比賽投出生涯代表作,僅用96球飆8K完封藍鳥。田中將大近期回穩3場拿下2勝,不過上一場對運動家繳出6局掉5分的糟糕表現。

這場「日本大戰」早已掀起話題,年幼2歲的菊池雄星表示,不論是日職時期還是大聯盟,就一直在關注並很欣賞這位前輩。而田中將大也表示,菊池是今年大聯盟少數的日本投手,會是場有趣的比賽。

可惜菊池雄星並沒有投出他所希望的好表現,首局就被「法官」喬志(Aaron Judge)擊出2分砲,3局又被賈德納(Brett Gardner)掃出右外野方向3分砲,4局結束就被換下場,挨了8安其中包含2轟,1次三振3次保送失掉5分全是自責分。

生涯在水手主場6次先發以1.43防禦率拿下4勝0敗的田中將大,此役7局投球只被敲出3安打1保送,飆出7次三振,與希薩(Luis Cessa)合力完封水手,終場洋基7比0獲勝,田中防禦率從4.68下降到4.47,本季第10勝入袋,菊弛雄星則是累積5勝9敗。

Through 7 innings, Masahiro Tanaka has given up 3 hits and struck out 7 on 106 pitches #Yankees pic.twitter.com/OWFFEOvqHO