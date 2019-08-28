世籃賽／主力前鋒周鵬骨裂傷退　大陸隊12人名單確定

▲周鵬左腳骨裂退出今年世籃賽。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

世籃賽倒數3天，身為東道主的中國卻傳來惡耗，當家小前鋒周鵬在昨天的訓練中，不幸左腳第五跖骨骨裂，將無法參加即將開打的世界盃，而原先還未確定正式12人名單的中國，隨著周鵬退出，現在名單也正式出爐。

身為國家隊老將，周鵬過去曾代表中國參加2010世界盃、2012年倫敦奧運、2016年里約奧運，今年也毫不意外的入選國家隊，他也一直都是球隊的後場頭號進攻手。先前與巴西的熱身賽前，周鵬不幸右腳扭傷，缺席了與巴西的2場熱身賽，但當時根據總教練李楠的說法，周鵬的恢復良好，不畏影響比賽。

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不過現在距離世籃賽開打僅剩3天，周鵬卻再次於訓練中受傷，不幸遭遇左腳第五跖骨骨裂將確定無緣今年的世籃賽，中國男籃也在微博發文並給周鵬打氣，「昨天在中國男籃訓練過程中，周鵬突然感到左腳不適，遂停止訓練。後經醫院檢測，確認左腳第五跖骨骨裂，當即打上石膏。這樣周鵬將無緣即將開賽的2019男籃世界杯，至於多久才能恢復健康，還需進一步檢查和治療。」

「周鵬自進入本屆中國男籃集訓隊以來，刻苦訓練、以身作則，在球隊中起到了非常好的模範帶頭作用。他不能參加本屆世界盃，對中國男籃來說是個很大的損失，但無論遇到什麼困難，中國男籃都會積極面對，保持信心，以最好的狀態迎接大賽的到來。我們一起祝願周鵬早日恢復健康！」

除了周鵬之外，中國男籃其實今年也飽受傷病困擾，易建聯因為治療腿傷，缺席了大部分得熱身賽，丁彥雨航則因為膝傷退隊；周琦在對決巴西的熱身賽不幸扭傷腳踝，郭艾倫、王哲林、趙睿也都在面對巴西的第2場熱身賽有受傷情況。現在周鵬的退出，中國12人名單也自動產生，分別為易建聯、周琦、趙睿、方碩、郭艾倫、孫銘徽、趙繼偉、阿不都沙拉木、翟曉川、任駿飛、可蘭白克、王哲林。

▲周琦先前對決巴西熱身賽扭傷腳踝。（圖／CFP）