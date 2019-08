阿隆索第42轟破大都會紀錄　近81年首位攻頂隊史全壘打王菜鳥

▲阿隆索(Pete Alonso)擊出本季第42轟破多項紀錄。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

大都會超級新秀重砲手阿隆索(Pete Alonso),28日面對小熊4局從達比修有手中擊出陽春砲,本季第42轟打破隊史單季最多轟紀錄,同時也是近81年首位打破隊史全壘打紀錄的菜鳥,不過球隊仍以2比5落敗。

此役之前阿隆索已經寫下國聯菜鳥全壘打紀錄,同時以41轟與杭德利(Todd Hundley)、貝爾川(Carlos Beltre)並列隊史全壘打王,如今他的42轟也開啟隊史新頁。「很高興能夠看見阿隆索這樣傑出的新秀打破我的紀錄,」現在任職洋基隊顧問的貝爾川說道,「雖然我還沒有親自與阿隆索見過面,但很多人跟我說,這孩子對棒球有無限的熱情,不放過任何打席展現天賦,他有很棒的新人賽季,再次恭喜阿隆索。」

Pete Alonso now has the Mets single-season record for home runs with 42



He's only a rookie.



(via @SNYtv)pic.twitter.com/8O3FaVtAaj