阿隆索第42轟破大都會紀錄　近81年首位攻頂隊史全壘打王菜鳥

▲阿隆索（Pete Alonso）擊出本季第42轟破多項紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

大都會超級新秀重砲手阿隆索（Pete Alonso），28日面對小熊4局從達比修有手中擊出陽春砲，本季第42轟打破隊史單季最多轟紀錄，同時也是近81年首位打破隊史全壘打紀錄的菜鳥，不過球隊仍以2比5落敗。

此役之前阿隆索已經寫下國聯菜鳥全壘打紀錄，同時以41轟與杭德利（Todd Hundley）、貝爾川（Carlos Beltre）並列隊史全壘打王，如今他的42轟也開啟隊史新頁。「很高興能夠看見阿隆索這樣傑出的新秀打破我的紀錄，」現在任職洋基隊顧問的貝爾川說道，「雖然我還沒有親自與阿隆索見過面，但很多人跟我說，這孩子對棒球有無限的熱情，不放過任何打席展現天賦，他有很棒的新人賽季，再次恭喜阿隆索。」

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Pete Alonso now has the Mets single-season record for home runs with 42



He's only a rookie.



(via @SNYtv)pic.twitter.com/8O3FaVtAaj — Bleacher Report (@BleacherReport) August 28, 2019

儘管大都會靠著阿隆索的破紀錄全壘打先馳得點，但5、6兩局一口氣掉了4分陷入3分落後，達比修有則是繳出8局僅失1分的好投，終場小熊以5比2成功踢館。

阿隆索破紀錄完全不意外，他在今年春訓表現亮眼被帶到開季名單，第4場擊出全壘打後開轟速度一直保持高水準，是國聯新人王大熱門。而他還有4.5週的時間，能夠追逐洋基強打「法官」喬志（Aaron Judge）2017年締造的52轟歷史菜鳥最多轟紀錄。

阿隆索的這發全壘打，讓他成為1938年海盜隊瑞佐（Johnny Rizzo）之後，第一位締造隊史全壘打紀錄的菜鳥，同時他也以125打點超越皮耶薩（Mike Piazza）、萊特（David Wright）共同保持的隊史單季打點紀錄。