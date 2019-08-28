運動雲

>

阿隆索第42轟破大都會紀錄　近81年首位攻頂隊史全壘打王菜鳥

ETtoday運動雲

▲阿隆索（Pete Alonso）。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿隆索（Pete Alonso）擊出本季第42轟破多項紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

大都會超級新秀重砲手阿隆索（Pete Alonso），28日面對小熊4局從達比修有手中擊出陽春砲，本季第42轟打破隊史單季最多轟紀錄，同時也是近81年首位打破隊史全壘打紀錄的菜鳥，不過球隊仍以2比5落敗。

此役之前阿隆索已經寫下國聯菜鳥全壘打紀錄，同時以41轟與杭德利（Todd Hundley）、貝爾川（Carlos Beltre）並列隊史全壘打王，如今他的42轟也開啟隊史新頁。「很高興能夠看見阿隆索這樣傑出的新秀打破我的紀錄，」現在任職洋基隊顧問的貝爾川說道，「雖然我還沒有親自與阿隆索見過面，但很多人跟我說，這孩子對棒球有無限的熱情，不放過任何打席展現天賦，他有很棒的新人賽季，再次恭喜阿隆索。」

請繼續往下閱讀...

儘管大都會靠著阿隆索的破紀錄全壘打先馳得點，但5、6兩局一口氣掉了4分陷入3分落後，達比修有則是繳出8局僅失1分的好投，終場小熊以5比2成功踢館。

阿隆索破紀錄完全不意外，他在今年春訓表現亮眼被帶到開季名單，第4場擊出全壘打後開轟速度一直保持高水準，是國聯新人王大熱門。而他還有4.5週的時間，能夠追逐洋基強打「法官」喬志（Aaron Judge）2017年締造的52轟歷史菜鳥最多轟紀錄。

阿隆索的這發全壘打，讓他成為1938年海盜隊瑞佐（Johnny Rizzo）之後，第一位締造隊史全壘打紀錄的菜鳥，同時他也以125打點超越皮耶薩（Mike Piazza）、萊特（David Wright）共同保持的隊史單季打點紀錄。

關鍵字： 阿隆索大都會
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

Kobe要球他竟沒給還出手砍三分？　林書豪解釋原因稱老大很開心

中職／兄弟「8月狂象」　洪總：我看下半季就他們了

影／林書豪發文慶兄弟同天簽約　穿北京球衣回首9年NBA生涯只有感謝

中職／二軍洋投布瑞特7局失1分　兄弟換不換洋將呢？

拉米瑞茲骨折休7週　大聯盟官網：張育成難補火力

831確定12強60人名單　洪總：有最強銀行員吳昇峰

U18世界盃／中華隊20人名單出爐　兄弟捕手張聖豪遺珠

CBA／林韋翰加盟青島首秀　不敵世籃賽象牙海岸隊

U18世界盃／看到高中大物好興奮　赫猛：叫兄弟多簽幾個

快訊／林書緯、洪志善續約富邦勇士　林冠均也將加盟

熱門新聞

Kobe要球他竟沒給還出手砍三分？　林書豪解釋原因稱老大很開心

中職／兄弟「8月狂象」　洪總：我看下半季就他們了

影／林書豪發文慶兄弟同天簽約　穿北京球衣回首9年NBA生涯只有感謝

中職／二軍洋投布瑞特7局失1分　兄弟換不換洋將呢？

拉米瑞茲骨折休7週　大聯盟官網：張育成難補火力

831確定12強60人名單　洪總：有最強銀行員吳昇峰

讀者回應

﻿

最新新聞

1田中對決菊池7局無失分奪第10勝

2王柏融壘上有人二壘滾　火腿3比3西武

3冠猛交手包林傑　運彩看好桃猿勝

4王柏融先發首打席吞三振　近13打數無安打

5陸媒點出林書豪與馬布瑞差異

熱門新聞

1Kobe要球他沒給還出手？林書豪解釋

28月狂象　洪總：下半季就他們了

3林書豪發文慶兄弟同天簽約

4布瑞特二軍7局失1分　兄弟換不換洋將？

5大聯盟官網：張育成難補拉米瑞茲火力

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366