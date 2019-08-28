世籃賽／八村壘+渡邊雄太領軍　日本12人名單出爐

▲日本男籃公布此次世界盃12人參賽名單。（圖／取自FIBA世界盃粉絲專頁）

記者杜奕君／綜合報導

將於8月31日正式點燃戰火的2019年世界盃男籃賽，各隊12人名單也陸續出爐，其中近年來實力明顯大幅提升的日本，最終12位參賽國手也正式公布，領銜者自然是目前效力NBA殿堂的兩大主力前鋒八村壘、渡邊雄太，另外包括馬場雄大、比江島慎等戰將也都入選，歸化大將費茲卡斯也坐鎮其中。

日前熱身賽就展現超高戰力，逆轉擊敗德國技驚四座，日本稍早也正式公布此次參加世界盃的12人名單，陣容一字排開皆為一時之選，除了超級新秀八村壘外，也包括上季就闖入NBA殿堂的渡邊雄太，今夏挑戰NBA夏季聯賽的兩大搖擺人馬場雄大、比江島慎也都名列其中。

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另外，台灣球迷相當熟悉的「竹內兄弟」檔，竹內公輔、竹內讓次也都順利入選，將和歸化長人費茲卡斯一同捍衛日本禁區。

今夏曾來台參戰瓊斯盃的日本男籃培訓隊，最終也有3人入選此次世界盃國手，分別包括安藤誓哉、安藤周人、亞佛幸樹。另外包括篠山竜青、田中大貴也是此次國手名單人選。

此次世界盃賽程，日本男籃被分在預賽E組，除了將遭遇超級強敵美國外，面對捷克、土耳其，或許都有一搏機會。

▲日本男籃此次將由NBA超級新秀八村壘領軍出擊。（圖／達志影像／美聯社）