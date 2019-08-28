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美網／義球員爭議握手舉動　輸球還成熱門話題人物

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▲▼ 美網，吉奧爾吉（Camila Giorgi） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲吉奧爾吉。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪偵源／綜合報導

義大利女單好手吉奧爾吉（Camila Giorgi）在美網女單首輪出局，但她卻佔了不少新聞版面，原因在於她賽後和對手握手看上去似乎不太情願，畫面不斷在網路上被轉傳，並被指出這舉動不是第1次出現。

吉奧爾吉首輪1比6、0比6被希臘選手莎卡瑞（Maria Sakkari）橫掃，賽後握手時，雖然握了手但順勢就把對方手推開，之後莎卡瑞仍面露微笑跟裁判握手致意，由於該場有轉播，畫面被擷取下來在網路傳遞。

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部份媒體以較為含蓄的字眼，如詭異、費解來形容吉奧爾吉的握手態度，也有直接以怠慢來描述，目前在賽後訪談中，沒有吉奧爾吉對這情況發表談話，她為自己表現不佳感到相當沮喪。

紐約時報與其他媒體一樣，廣泛報導這個在推特變成轉推熱門的事件，並指出這行為相當粗魯，也挖出她在2014年也曾對沃茲尼雅琪（Caroline Wozniacki）有同樣的行為。

關鍵字： 美網
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