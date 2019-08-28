Kobe狂言：若歐尼爾沒那麼懶，我他X的該有12枚冠軍戒

▲布萊恩直言若歐尼爾沒那麼懶惰，他本來可以拿到12枚冠軍戒。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人兩大傳奇布萊恩(Kobe Bryant)與歐尼爾(Shaquille O'Neal)曾聯手率隊締造3連霸，但兩人鬧翻導致「OK連線」在2004年拆夥。「老大」這個月接受專訪時直言，「俠客」若有和自己一樣的職業精神，他絕對會成為史上最佳球員，可惜他太懶惰，「我希望他能夠出現在健身房，這樣我就能拿到他X的12枚冠軍戒。」

生涯4度奪冠、3度獲頒總決賽MVP的歐尼爾，是90年代的4大中鋒之一，他的昔日隊友布萊恩曾形容，7呎1吋的「俠客」巔峰時期能像後衛一樣跑動，殺傷力驚人。被問到若是這位名人堂隊友擁有和自己一樣的訓練態度，生涯成就是否會更上一層，「老大」毫不猶豫回答，「他會成為史上最佳球員，我很確定，他自己就會是第一個告訴你他會成為史上最佳的人。」

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▲布萊恩直言若歐尼爾沒那麼懶惰，他本來可以拿到12枚冠軍戒。（圖／達志影像／美聯社）

「他擁有我從未見過的力量，這真的太瘋狂了。通常他那種體型的人會有一點羞怯，他們不想變得那麼大隻。但他不在乎，他在場上非常兇悍、充滿競爭力。」布萊恩也豪言，「我希望他能夠出現在健身房，這樣我就能拿到他X的12枚冠軍戒。」

布萊恩透露，這些話他私下都跟歐尼爾說過了，這不會打壞兩人已修補的關係。他也提到，若是隊友無法和自己擁有一樣的職業精神，他通常不會「太感冒」，但當他發現自己折返跑了2、3次，「俠客」卻還在跑第一趟，他只有一種感覺，「兄弟，你想要我怎麼做？」他說兩人很多的衝突都是由此而來。

▲布萊恩。（圖／CFP）