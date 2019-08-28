林書豪加盟首鋼　與北京傳奇外援馬布瑞差異

▲陸媒分析豪哥與馬布瑞的差異。（圖／翻攝自微博）



記者張曜麟／綜合報導

今夏成為自由球員的林書豪，在27日終於確定加盟北京首鋼，這項消息出來震驚了亞洲籃壇，不過也讓北京首鋼的關注度大幅提升，同時戰力也變更強大，不過北京首鋼過去有的輝煌歷史，傳奇外援馬布瑞(Stephon Marbury)曾在首鋼4年奪3冠，《遼瀋晚報》就分析林書豪與馬布瑞的差異，指出豪哥有一點不如馬布瑞。

林書豪今年雖然隨著暴龍奪下總冠軍，但因為他登場時間大縮水，導致數據變差，使得豪哥今年成為自由球員後遲遲未有球隊與他簽約，最終林書豪選擇轉戰CBA，加盟北京首鋼。過去北京首鋼在2011年馬布瑞簽約後，戰力大幅提升，馬布瑞更在加盟的第一年就率隊奪下總冠軍，隨後又在2013、2014賽季奪下2連霸，達成了4年3冠的偉業，儘管馬布瑞在2017年離開了首鋼並加盟北控，但他在北京的地位完全無法撼動。

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現在林書豪加入北京首鋼，除了球隊是近年的勁旅之外，同時北京也有著最大的商業市場，不過這也伴隨著極大的壓力，球迷都希望林書豪成為下一個馬布瑞，盼能帶對重返榮耀，不過《遼瀋晚報》就分析了兩人之間的差異，同時比較了優缺點。

▲馬布瑞曾帶領北京首鋼奪下3座總冠軍。（圖／CFP）



林書豪與馬布瑞一樣，兩人到了CBA都不是因為沒有能力生存，而是遭到NBA的環境淘汰，都希望能在CBA得到救贖，但《遼瀋晚報》講到林書豪比起馬布瑞更有一項優勢，就是他有得天獨厚的語言能力以及文化背景，將比其他外援，更能夠融入球隊，和隊友建立更好的默契。

不過林書豪與馬布瑞有個差異，馬布瑞是1996年黃金一代的首輪4號秀，而林書豪則是落選秀，雙方有著極大的天賦差距。當年馬布瑞32歲加入CBA，雖然比林書豪大一歲，但黑人球員的身體素質明顯優於黃種人，馬布瑞一路打到41歲才退役，同時馬布瑞前進CBA之前，並沒有受過什麼大傷，而現在林書豪加入，但先前卻遭逢半月板撕裂、髕腱斷裂等大傷，對於職業生涯有很大影響，同時這也是林書豪不如馬布瑞的地方。

上賽季北京首鋼僅取得第5名的成績，現在林書豪加盟就是希望能衝擊冠軍，而馬布瑞現在則擔任北京控股的總教練，屆時雙方的對決除了極具觀賞性之外，馬布瑞率隊出戰自己的老東家也相當有話題性。

▲馬布瑞。（圖／CFP）