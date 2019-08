「法官」首打席砲擊菊池雄星　歷史第3快100轟

▲「法官」喬志(Aaron Judge)生涯百轟。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

新秀賽季就敲出破紀錄52轟的「法官」喬志(Aaron Judge),28日面對水手首局就從菊池雄星手中掃出2分砲,生涯100轟達標,以371場的速度成就歷史第3快百轟。

開路先鋒雷瑪西烏(DJ LeMahieu)敲安上壘,下一棒的喬志就將他送回本壘,抓菊池雄星第一球,一顆接近紅中的92.4英里四縫線,直接送出中外野全壘打牆,擊球初速114.1英里、飛行距離462英里,幫助洋基先馳得點,而這也是喬志生涯第100轟。

100 for 99.



Aaron Judge is the third-fastest player to reach 100 home runs in MLB history



(via @Yankees)pic.twitter.com/vhhmSwfcwA