「法官」首打席砲擊菊池雄星　歷史第3快100轟

▲「法官」喬志（Aaron Judge）生涯百轟。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

新秀賽季就敲出破紀錄52轟的「法官」喬志（Aaron Judge），28日面對水手首局就從菊池雄星手中掃出2分砲，生涯100轟達標，以371場的速度成就歷史第3快百轟。

開路先鋒雷瑪西烏（DJ LeMahieu）敲安上壘，下一棒的喬志就將他送回本壘，抓菊池雄星第一球，一顆接近紅中的92.4英里四縫線，直接送出中外野全壘打牆，擊球初速114.1英里、飛行距離462英里，幫助洋基先馳得點，而這也是喬志生涯第100轟。

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100 for 99.



Aaron Judge is the third-fastest player to reach 100 home runs in MLB history



(via @Yankees)pic.twitter.com/vhhmSwfcwA — Bleacher Report (@BleacherReport) August 28, 2019

2016年初登大聯盟27場比賽累積4支全壘打，喬志在生涯第一個完整賽季就擊出打破菜鳥紀錄的52轟，去年則是112場比賽27發全壘打，本季第14支全壘打出爐，花費371場比賽達到百轟，寫下歷史第3快紀錄。

歷史最快百轟紀錄為前費城人強打霍華德（Ryan Howard）的325場，喬志的隊友桑契斯（Gary Sanchez），在上週作客道奇的比賽達標，花費355場為歷史第2快。而這是洋基本季第4位達標百轟的球員，前面3人分別為4月17日的賈德納（Brett Gardner）、7月23日的葛雷格里斯（Didi Gregorius），以及8月23日的桑契斯。