美網／首輪就遇強力挑戰　大坂直美、哈勒普逆轉晉級

▲大坂直美。（圖／達志影像／美聯社）



記者洪偵源／綜合報導

大坂直美與哈勒普（Simona Halep）都是本屆美網女單奪冠的熱門人選，不過兩人在首輪都遇到點亂流，但都順利經過3盤考驗晉級，大坂直美甚至直言自己有點緊張。

大坂直美是女單衛冕者，名列頭號種子，美網是她初嚐大滿貫后座之地，首輪卻打得有些掙扎，第2盤甚至被破發丟掉賽末點，還在搶七被轉，所幸仍以6比4、6（5）比7、6比2擊敗俄羅斯布林科娃（Anna Blinkova）。

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「我感覺很緊張，這對我來說是一個全新的體驗。」大坂直美在第1盤也是苦戰逆轉，她說絕不想輸掉首盤，並提到去年在這裡有好表現，今年自然會想複製前次的好表現，這也是緊張的原因，此戰出現50次非受迫性失誤。

進入職業賽時代以來，美網女單前任冠軍到不了第2輪的情況近來出現過兩次，最近一次就是2017年的科貝爾（Angelique Kerber），大坂直美對該場比賽也印象深刻，了解衛冕者的壓力有多大。

首輪就迎來硬仗的，還有尋求首座硬地大滿貫冠軍的哈勒普，面對抗癌鬥士吉貝絲（Nicole Gibbs）的挑戰，6比3、3比6、6比2取得晉級，這是羅馬尼亞人睽違3年又回到美網64強之林。

吉貝絲今年初被診斷患有口腔癌，她之前一直感覺口腔不適但未太在意腫瘤在擴大，並於5月進行切除手術，且癌細胞沒有擴散跡象，但離開球場這段時間，可能也影響這位史丹佛畢業的NCAA冠軍，雖然作為幸運輸家晉級會內賽，但仍不敵哈勒普。

▲哈勒普。（圖／達志影像／美聯社）