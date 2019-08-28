運動雲

>

美網／首輪就遇強力挑戰　大坂直美、哈勒普逆轉晉級

ETtoday運動雲

▲▼ 美網，大坂直美與哈勒普（Simona Halep） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大坂直美。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪偵源／綜合報導

大坂直美與哈勒普（Simona Halep）都是本屆美網女單奪冠的熱門人選，不過兩人在首輪都遇到點亂流，但都順利經過3盤考驗晉級，大坂直美甚至直言自己有點緊張。

大坂直美是女單衛冕者，名列頭號種子，美網是她初嚐大滿貫后座之地，首輪卻打得有些掙扎，第2盤甚至被破發丟掉賽末點，還在搶七被轉，所幸仍以6比4、6（5）比7、6比2擊敗俄羅斯布林科娃（Anna Blinkova）。

請繼續往下閱讀...

「我感覺很緊張，這對我來說是一個全新的體驗。」大坂直美在第1盤也是苦戰逆轉，她說絕不想輸掉首盤，並提到去年在這裡有好表現，今年自然會想複製前次的好表現，這也是緊張的原因，此戰出現50次非受迫性失誤。

進入職業賽時代以來，美網女單前任冠軍到不了第2輪的情況近來出現過兩次，最近一次就是2017年的科貝爾（Angelique Kerber），大坂直美對該場比賽也印象深刻，了解衛冕者的壓力有多大。

首輪就迎來硬仗的，還有尋求首座硬地大滿貫冠軍的哈勒普，面對抗癌鬥士吉貝絲（Nicole Gibbs）的挑戰，6比3、3比6、6比2取得晉級，這是羅馬尼亞人睽違3年又回到美網64強之林。

吉貝絲今年初被診斷患有口腔癌，她之前一直感覺口腔不適但未太在意腫瘤在擴大，並於5月進行切除手術，且癌細胞沒有擴散跡象，但離開球場這段時間，可能也影響這位史丹佛畢業的NCAA冠軍，雖然作為幸運輸家晉級會內賽，但仍不敵哈勒普。

▲▼ 美網，大坂直美與哈勒普（Simona Halep） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈勒普。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 美網大坂直美
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

影／林書豪發文慶兄弟同天簽約　穿北京球衣回首9年NBA生涯只有感謝

Kobe要球他竟沒給還出手砍三分？　林書豪解釋原因稱老大很開心

中職／兄弟「8月狂象」　洪總：我看下半季就他們了

拉米瑞茲骨折休7週　大聯盟官網：張育成難補火力

CBA／林韋翰加盟青島首秀　不敵世籃賽象牙海岸隊

中職／二軍洋投布瑞特7局失1分　兄弟換不換洋將呢？

831確定12強60人名單　洪總：有最強銀行員吳昇峰

U18世界盃／中華隊20人名單出爐　兄弟捕手張聖豪遺珠

快訊／林書緯、洪志善續約富邦勇士　林冠均也將加盟

U18世界盃／看到高中大物好興奮　赫猛：叫兄弟多簽幾個

熱門新聞

影／林書豪發文慶兄弟同天簽約　穿北京球衣回首9年NBA生涯只有感謝

Kobe要球他竟沒給還出手砍三分？　林書豪解釋原因稱老大很開心

中職／兄弟「8月狂象」　洪總：我看下半季就他們了

拉米瑞茲骨折休7週　大聯盟官網：張育成難補火力

CBA／林韋翰加盟青島首秀　不敵世籃賽象牙海岸隊

中職／二軍洋投布瑞特7局失1分　兄弟換不換洋將呢？

讀者回應

﻿

最新新聞

1王維中中繼頻挨打　1局失3分防禦率破4

2JR史密斯拒絕江蘇160萬美元合約

3「法官」歷史第3快100轟紀錄

4大坂直美、哈勒普逆轉晉級

5林書豪轉戰CBA　7台將場上碰頭

熱門新聞

1林書豪發文慶兄弟同天簽約

2Kobe要球他沒給還出手？林書豪解釋

38月狂象　洪總：下半季就他們了

4大聯盟官網：張育成難補拉米瑞茲火力

5CBA／林韋翰青島首秀

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366