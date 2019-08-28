林書豪轉戰CBA　7旅外台將有望場上碰頭過招

▲林書豪加盟北京首鋼，讓CBA旅外台將有了直接交手機會。（圖／翻攝自微博）

記者杜奕君／綜合報導

NBA好手林書豪選擇轉戰CBA舞台，加盟北京首鋼，據傳身價高達稅後300萬美金，寫下CBA史上最高薪紀錄。豪小子在CBA的首個賽季勢必也將引起華人球迷的最大關注。對於台灣球迷來說，新賽季的CBA目前至少有7名台將效力，除了周儀翔與林書豪互為隊友外，其餘6人也將有機會與豪小子在場上過招。

林書豪閃電加入CBA北京首鋼，引發外界極大關注，對於林書豪來說，在遲遲未獲得下一張NBA合約情況下，選擇賽季較短，且預料將可大量上場並獲得球權的CBA效力，對於未來重返NBA仍有其正面助力。

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帶著9季NBA資歷來到CBA賽場，林書豪接下來究竟能夠拿出何等表現，勢必成為球迷眼中新賽季最大話題，而目前在CBA效力的7名台將，也將和豪小子在場上有望對決過招或同隊效力，屆時勢必有更大的話題及火花產出。

▲身為現役中華男籃當家主控的陳盈駿，將有機會和林書豪在場上交手。（圖／資料照）

其中，「台版LBJ」周儀翔確定成為林書豪北京隊友，他也第一時間在個人IG發文表示，「不敢相信兩人同隊了！」預計主打控球位置的林書豪，和在CBA以得分後衛角色居多的周儀翔，應該能有合作上場空間。

至於其餘6名台將方面，包括陳盈駿、吳永盛、林韋翰、楊盛硯4人，主打的正好都是控球位置，與林書豪在場上直接對位的機會將大大提升，至於劉錚及胡瓏貿雖然位置不同，但在場上都時常被賦予看防對手最強進攻要角的角色，仍有機會看守林書豪對位。

不過比較可惜的是，由於「野獸」林志傑早一步宣布返台加盟富邦勇士，因此球迷無緣看見「林志傑對決林書豪」這樣的夢幻戲碼，但林書豪屆時與現役中華隊幾名中堅主力的場上過招，同樣值得球迷大大期待。

▲本季經過選秀加入上海的吳永盛，也有機會和林書豪在場上交手。（圖／CFP）