運動雲

>

林書豪轉戰CBA　7旅外台將有望場上碰頭過招

ETtoday運動雲

▲林書豪確定以外援加入CBA北京。（圖／翻攝自微博）

▲林書豪加盟北京首鋼，讓CBA旅外台將有了直接交手機會。（圖／翻攝自微博）

記者杜奕君／綜合報導

NBA好手林書豪選擇轉戰CBA舞台，加盟北京首鋼，據傳身價高達稅後300萬美金，寫下CBA史上最高薪紀錄。豪小子在CBA的首個賽季勢必也將引起華人球迷的最大關注。對於台灣球迷來說，新賽季的CBA目前至少有7名台將效力，除了周儀翔與林書豪互為隊友外，其餘6人也將有機會與豪小子在場上過招。

林書豪閃電加入CBA北京首鋼，引發外界極大關注，對於林書豪來說，在遲遲未獲得下一張NBA合約情況下，選擇賽季較短，且預料將可大量上場並獲得球權的CBA效力，對於未來重返NBA仍有其正面助力。

請繼續往下閱讀...

帶著9季NBA資歷來到CBA賽場，林書豪接下來究竟能夠拿出何等表現，勢必成為球迷眼中新賽季最大話題，而目前在CBA效力的7名台將，也將和豪小子在場上有望對決過招或同隊效力，屆時勢必有更大的話題及火花產出。

▲▼瓊斯盃男籃,中華藍對韓國,陳盈駿。（圖／記者季相儒攝）

▲身為現役中華男籃當家主控的陳盈駿，將有機會和林書豪在場上交手。（圖／資料照）

其中，「台版LBJ」周儀翔確定成為林書豪北京隊友，他也第一時間在個人IG發文表示，「不敢相信兩人同隊了！」預計主打控球位置的林書豪，和在CBA以得分後衛角色居多的周儀翔，應該能有合作上場空間。

至於其餘6名台將方面，包括陳盈駿、吳永盛、林韋翰、楊盛硯4人，主打的正好都是控球位置，與林書豪在場上直接對位的機會將大大提升，至於劉錚及胡瓏貿雖然位置不同，但在場上都時常被賦予看防對手最強進攻要角的角色，仍有機會看守林書豪對位。

不過比較可惜的是，由於「野獸」林志傑早一步宣布返台加盟富邦勇士，因此球迷無緣看見「林志傑對決林書豪」這樣的夢幻戲碼，但林書豪屆時與現役中華隊幾名中堅主力的場上過招，同樣值得球迷大大期待。

▲林書豪與CBA選秀台灣球員合影，吳永盛第8順位上海九事。（圖／CFP）

▲本季經過選秀加入上海的吳永盛，也有機會和林書豪在場上交手。（圖／CFP）

關鍵字： 林書豪北京首鋼CBA籃球Jeremy Lin陳盈駿吳永盛林韋翰劉錚胡瓏貿周儀翔
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

林書豪「抖音」化身京劇帥武將　宣告：北京我來了

林書豪8年前就加入過CBA　亞俱盃交手璞園還勇奪MVP

林書豪NBA生涯暫時告終　31歲巔峰有望宰制CBA舞台

快訊／林書緯、洪志善續約富邦勇士　林冠均也將加盟

2019台灣＆亞洲區大學籃球交流賽　UBA四強抗亞洲勁旅

SBL／于煥亞重返九太　李愷諺3年約也加盟

世籃賽／體認非每場必勝　透納：很多隊想擊敗美國隊

籃網爭冠版圖持續擴張　3年5250萬美金續約拉佛特

世籃賽／綠衫軍布朗：美國不能成為被追趕的那一方

世籃賽／從輸球學教訓　華克：繼續努力變得更出色

熱門新聞

影／林書豪發文慶兄弟同天簽約　穿北京球衣回首9年NBA生涯只有感謝

Kobe要球他竟沒給還出手砍三分？　林書豪解釋原因稱老大很開心

中職／兄弟「8月狂象」　洪總：我看下半季就他們了

拉米瑞茲骨折休7週　大聯盟官網：張育成難補火力

中職／二軍洋投布瑞特7局失1分　兄弟換不換洋將呢？

831確定12強60人名單　洪總：有最強銀行員吳昇峰

讀者回應

﻿

最新新聞

1王維中中繼頻挨打　1局失3分防禦率破4

2JR史密斯拒絕江蘇160萬美元合約

3「法官」歷史第3快100轟紀錄

4大坂直美、哈勒普逆轉晉級

5林書豪轉戰CBA　7台將場上碰頭

熱門新聞

1林書豪發文慶兄弟同天簽約

2Kobe要球他沒給還出手？林書豪解釋

38月狂象　洪總：下半季就他們了

4大聯盟官網：張育成難補拉米瑞茲火力

5CBA／林韋翰青島首秀

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366