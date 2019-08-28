中職／冠猛交手包林傑　運彩看好桃猿勝富邦



▲冠猛。（圖／記者季相儒攝）

記者陳立勳／綜合報導

Lamigo桃猿28日持續在新莊球場交手富邦悍將，兩隊皆由洋投掛帥先發，桃猿冠猛（Matthew Grimes）面對最終期末考，對上富邦左投包林傑（Ryan Bollinger），兩人首度同場先發，桃猿近期在新莊球場2連敗，富邦在新莊主場則是3連勝，今日運動彩券開盤桃猿讓富邦1.5分，大小開10.5分。

遊戲玩法共有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日不讓分開盤，不讓分賠率Lamigo桃猿1.75、富邦悍將賠率1.75、讓分賠率開出Lamigo桃猿讓1.5分賠率2.30，富邦悍將受讓1.5分，賠率1.40、大小分開出10.5分，大分賠率1.7，小分賠率1.75、單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

冠猛本季10場出賽，有6場先發，戰績1敗1次救援成功，32局被擊出44支安打，包括1支全壘打，11次三振，11次四壞球，防禦率5.91，WHIP值1.81，今年碰過富邦3場，沒有勝敗紀錄，對戰防禦率5.14，對戰被打擊率0.333，由於新洋投多猛（Thomas Dorminy）已經抵台，今晚先發將決定冠猛能否續留。

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包林傑本季12場先發，戰績4勝4敗，66.1局被敲71安，包括5支全壘打，69次三振，34次四死球，防禦率4.34，WHIP值1.49，本季遭遇桃猿4場，取得2勝1敗，對戰防禦率4.07，對戰被打擊率0.260，曾被林泓育、林立敲過全壘打。