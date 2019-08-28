「神經刀」史密斯拒絕江蘇160萬美元約　還在等NBA機會

▲史密斯拒絕江蘇肯帝亞160萬美元的報價。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

隨著林書豪加盟北京首鋼，CBA的外援補強大致底定，目前僅剩下江蘇肯帝亞還沒有在小外援上找到合適人選，不過根據《Sportando》報導，江蘇先前提供了1年160萬美元的合約給前騎士後衛史密斯(JR Smith)，但卻遭到拒絕，「神經刀」似乎還在等待重回NBA的機會。

上賽季因為詹姆斯(LeBron James)的離隊，騎士瞬間從爭冠球隊變成聯盟大爛隊，他們也在開季不久後確定要擺爛重建，同時為了要培養年輕球員，球隊宣布會壓縮老將的上場時間，這讓史密斯非常不爽，也多次砲轟球隊作法，而他們雙方也在11月達成共識，史密斯將不會再為騎士出賽，騎士則不會將他裁掉，因為認為他還有交易價值，並積極尋找有意的球隊簽約。

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但最終仍沒有球隊要簽下史密斯，騎士選擇在7月他的1560萬美元變成完全保障合約前將史密斯裁掉，只支付390萬美元的保障合約。不過這位過去的騎士奪冠功臣，卻同樣在今年的自由市場中乏人問津，似乎要遭到NBA淘汰；根據《Sportando》報導，目前還沒有補強小外援的江蘇肯帝亞，先前提供了160萬美元的合約給史密斯，但卻遭到拒絕，史密斯似乎還在等待重返NBA的機會。

其實史密斯對於CBA並不陌生，在2011賽季，他曾短暫加盟浙江金牛一個賽季，史密斯為浙江出戰32場，有8場擔任先發，場均出賽36.4分鐘，攻下34.4分、7.4籃板、4.1助攻，成為了該季得分王。其中在一場對決青島的比賽中，史密斯替補出場攻下CBA生涯新高的60分，在下一場又替補登場攻了41分，成為該週最佳外援，無奈浙江金牛最終還是無緣打進季後賽。

離開CBA後，史密斯重回NBA加盟尼克，隨後又加入騎士成為隊史首冠的重要功臣之一，目前33歲的史密斯，上賽季因為僅打11場，場均僅有6.7分、1.6籃板、1.9助攻，但若作為替補，他仍是一名可用之兵，只是現在各對補強幾乎底定，若史密斯想要重返NBA，可能須等到季中交易，或有球員受傷才能如願。

▲史密斯過去曾在CBA征戰一季。（圖／達志影像／美聯社）