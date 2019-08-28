運動雲

>

美網／前十種子4人出局　納達爾16強前途光明

ETtoday運動雲

▲▼ 美網,茲維列夫（Alexander Zverev）、納達爾（Rafael Nadal） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲納達爾。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者洪偵源／綜合報導

俄羅斯選手哈查諾夫（Karen Khachanov）男單首輪歷經5盤大戰後，以6比4、5比7、5比7、6比4、3比6敗給加拿大選手波斯皮爾西（Vasek Pospisil），大會9號種子宣告淘汰，目前第2輪開打前，就有4名前十種子出局。

被淘汰的前十種子選手，剛好都落在男單籤表的下半部，順位最高的是第4種子，來自奧地利的蒂姆（Dominic Thiem），以4比6、6比3、3比6、2比6敗給義大利選手法比亞諾（Thomas Fabbiano）。

請繼續往下閱讀...

再來是名列第8種子的齊齊帕斯（Stefanos Tsitsipas），這位公開賽年代以來，希臘排名最高的男單選手，首輪就以4比6、7（6）比5、6（7）比（9）、5比7不敵俄羅斯的魯布列夫（Andrey Rublev）。

大會10號種子、來自西班牙的阿古特（Roberto Bautista Agut），則以6比3、1比6、4比6、6比3、3比6輸給哈薩克選手庫庫什金（Mikhail Kukushkin），加上哈查諾夫，首輪就4名前十種子出局。

▲▼ 美網,茲維列夫（Alexander Zverev）、納達爾（Rafael Nadal） 。（圖／達志影像／美聯社）

其中齊齊帕斯、阿古特以及哈查諾夫，都是敗給世界排名200名之後的選手，相較之下，籤表上半部的前十種子進行地較為順利。

如此一來，純粹照籤表局勢，大會2號種子，西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）可能會有較為順暢的晉級之路，他以6比3、6比2、6比2擊敗澳洲選手米爾曼（John Millman）晉級。

按照目前局勢，納達爾到16強為止，都還碰不到前十種子的選手，籤表下半部除蠻牛外，僅存茲維列夫（Alexander Zverev）一名前十種子，德國金童以6比1、6比3、3比6、4比6、6比2拍落摩爾多瓦選手艾伯特晉級（Radu Albot）。

▲▼ 美網,茲維列夫（Alexander Zverev）、納達爾（Rafael Nadal） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲茲維列夫。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 美網納達爾Rafael Nadal
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

影／林書豪發文慶兄弟同天簽約　穿北京球衣回首9年NBA生涯只有感謝

Kobe要球他竟沒給還出手砍三分？　林書豪解釋原因稱老大很開心

中職／兄弟「8月狂象」　洪總：我看下半季就他們了

拉米瑞茲骨折休7週　大聯盟官網：張育成難補火力

中職／二軍洋投布瑞特7局失1分　兄弟換不換洋將呢？

831確定12強60人名單　洪總：有最強銀行員吳昇峰

CBA／林韋翰加盟青島首秀　不敵世籃賽象牙海岸隊

U18世界盃／中華隊20人名單出爐　兄弟捕手張聖豪遺珠

快訊／林書緯、洪志善續約富邦勇士　林冠均也將加盟

U18世界盃／看到高中大物好興奮　赫猛：叫兄弟多簽幾個

熱門新聞

影／林書豪發文慶兄弟同天簽約　穿北京球衣回首9年NBA生涯只有感謝

Kobe要球他竟沒給還出手砍三分？　林書豪解釋原因稱老大很開心

中職／兄弟「8月狂象」　洪總：我看下半季就他們了

拉米瑞茲骨折休7週　大聯盟官網：張育成難補火力

中職／二軍洋投布瑞特7局失1分　兄弟換不換洋將呢？

831確定12強60人名單　洪總：有最強銀行員吳昇峰

讀者回應

﻿

最新新聞

1王維中中繼頻挨打　1局失3分防禦率破4

2JR史密斯拒絕江蘇160萬美元合約

3「法官」歷史第3快100轟紀錄

4大坂直美、哈勒普逆轉晉級

5林書豪轉戰CBA　7台將場上碰頭

熱門新聞

1林書豪發文慶兄弟同天簽約

2Kobe要球他沒給還出手？林書豪解釋

38月狂象　洪總：下半季就他們了

4大聯盟官網：張育成難補拉米瑞茲火力

5CBA／林韋翰青島首秀

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366