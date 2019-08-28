美網／前十種子4人出局　納達爾16強前途光明

▲納達爾。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者洪偵源／綜合報導

俄羅斯選手哈查諾夫（Karen Khachanov）男單首輪歷經5盤大戰後，以6比4、5比7、5比7、6比4、3比6敗給加拿大選手波斯皮爾西（Vasek Pospisil），大會9號種子宣告淘汰，目前第2輪開打前，就有4名前十種子出局。

被淘汰的前十種子選手，剛好都落在男單籤表的下半部，順位最高的是第4種子，來自奧地利的蒂姆（Dominic Thiem），以4比6、6比3、3比6、2比6敗給義大利選手法比亞諾（Thomas Fabbiano）。

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再來是名列第8種子的齊齊帕斯（Stefanos Tsitsipas），這位公開賽年代以來，希臘排名最高的男單選手，首輪就以4比6、7（6）比5、6（7）比（9）、5比7不敵俄羅斯的魯布列夫（Andrey Rublev）。

大會10號種子、來自西班牙的阿古特（Roberto Bautista Agut），則以6比3、1比6、4比6、6比3、3比6輸給哈薩克選手庫庫什金（Mikhail Kukushkin），加上哈查諾夫，首輪就4名前十種子出局。

其中齊齊帕斯、阿古特以及哈查諾夫，都是敗給世界排名200名之後的選手，相較之下，籤表上半部的前十種子進行地較為順利。

如此一來，純粹照籤表局勢，大會2號種子，西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）可能會有較為順暢的晉級之路，他以6比3、6比2、6比2擊敗澳洲選手米爾曼（John Millman）晉級。

按照目前局勢，納達爾到16強為止，都還碰不到前十種子的選手，籤表下半部除蠻牛外，僅存茲維列夫（Alexander Zverev）一名前十種子，德國金童以6比1、6比3、3比6、4比6、6比2拍落摩爾多瓦選手艾伯特晉級（Radu Albot）。

▲茲維列夫。（圖／達志影像／美聯社）