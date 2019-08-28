哈登Kobe都尊重他！林書豪稱最艱難時刻在勇士　「得2分被誇好棒」

▲林書豪說效力勇士時期是最艱難的時刻。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

林書豪確定落腳北京首鋼，回顧過去9年的NBA生涯，他認為最艱難的時刻是菜鳥季效力勇士時，「他們以為我被簽去是為了賣票，他們真的不覺得我可以打好。」甚至他只得了2分卻有人驚呼好棒，把他當成一個小孩，「這年非常、非常難，因為我覺得如果隊友不相信我，那我怎麼打。」

在2012年掀起「林來瘋」前，林書豪歷經在NBA選秀會落選，甚至2度被釋出的打擊。火箭總管莫雷(Daryl Morey)曾透露，2010年選秀前模擬的結果顯示，他們應該以第15順位選「豪小子」，但所有人都因為他是「亞裔」而卻步。儘管林書豪後來仍在勇士開啟NBA生涯，仍因為亞洲人的身分備受質疑。

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林書豪在中國央視體育台節目「NBA最前線」上，坦言NBA生涯最艱難的賽季就是菜鳥季在勇士時，「他們以為我被簽去是為了賣票，他們真的不覺得我可以打好。每天我們練球的時候，他們不是不喜歡我，就是很不習慣看到一個亞洲人，特別是在NBA。」

「如果我得分2分，他們就說，『哇！那麼好！那麼棒！』，他們對我有時像是對小孩。不是因為他們是壞人，他們只是真的不相信我是一個NBA球員，所以這年非常、非常難，因為我覺得如果隊友不相信我，那我怎麼打。」

林書豪說，當他轉戰火箭和湖人時，他受到哈登(James Harden)和布萊恩(Kobe Bryant)的尊重，「因為我在火箭隊的時候剛剛打完紐約的球季，所以哈登非常尊重我。我在湖人隊時，Kobe可能第一天還第二天就已經跟我講，他說，『我們打的比賽你得了38分，我知道你是一個非常好的球員。』他們已經尊重我了。」