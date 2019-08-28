2015冠軍皇家隊上架求售　預計10億美元賣出淨賺10倍

▲皇家老闆格拉斯有意出售球隊 。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

目前有消息傳出2015世界大賽冠軍堪薩斯皇家，預計將以超過10億美金的價碼，被老闆格拉斯(David Glass)出售。如果轉售球隊成定局，也代表2000年時以9600萬美元入主球隊，近20年間賺了超過10倍的價值。

根據財經雜誌《富比士》，皇家隊的市值預估約10億美元，在大聯盟排名28，僅優於光芒和馬林魚。而在2017年馬林魚轉手時，以12億美元售出。皇家隊的潛在買主，預計是堪薩斯當地以能源起家的企業家雪爾曼(John Sherman)。雪爾曼目前還是克里夫蘭印地安人隊的副主席兼股東，如果真的要購買皇家隊，需要將手中所有印地安人股份脫手。

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雖然格拉斯上任後花重金投資農場系統和球隊設施，但在全大聯盟第三的小市場，皇家隊在各項預算皆非常節制。2000至2012年間，皇家僅有2003年83勝79敗勝率超過5成，隨後要等到2013年才再拿下86勝76敗，隨後2014年在世界大賽落敗，2015順利奪冠，但隨後又被打回原形成為競爭力低弱的球隊。

格拉斯過去也曾表示，皇家隊在經營上頂多打平。84歲的格拉斯過去曾任大型超商Wal-Mart執行長，兒子丹格拉斯(Dan Glass)則是球團總裁。不過格拉斯也曾因球團5年前打出一點成績後，才加碼投資遭受批評。

雖然堪薩斯市市場不大，但有意接手的企業家雪爾曼在當地有企業投資，出自地緣關係預計將把球隊留在當地。此外皇家轉播合約將在本季後結束，未來至少10年，皇家每年也將預計收獲5000萬美元轉播權利金。