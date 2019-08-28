林書豪加盟首鋼　郭艾倫示愛、翟曉川要帶豪哥逛北京

▲林書豪確定以外援加入CBA北京。（圖／翻攝自微博）



記者張曜麟／綜合報導

今夏成為自由球員的林書豪，在27日終於確定加盟北京首鋼，林書豪也在微博上發文宣告自己將前往北京，對於這項消息，許多中國球迷都感到相當興奮，而中國隊首席控衛郭艾倫更在豪哥微博底下回應表示友好，同時北京首鋼的翟曉川也熱烈歡迎豪哥的到來。

被暴龍放棄後，林書豪一直在等待NBA球隊簽約，不過自由市場開市近2個月，他依舊沒有被簽下，而他先前就表示不排斥回到亞洲打球，外界都不斷在猜測他會選擇加盟CBA，最終豪哥在27日確定加盟北京首鋼，這項消息一出也震驚整個亞洲籃壇，北京首鋼的關注度更是大幅提升。

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結束了9年的NBA生涯，林書豪除了在IG發文感謝之外，同時也在微博發文，「北京，我來了」表示自己的興奮，這條發文引來了10萬名粉絲按讚，而中國第一控衛郭艾倫更在第一時間回應，「愛你哦豪哥萌萌噠。所以來遼寧打客場的時候一定要提前告訴我，我好關機。」對此豪哥則回應他一個愛心的貼圖，可見雙方關係相當友好。

除了郭艾倫之外，北京首鋼的主力前鋒翟曉川也回應，「熱烈歡迎顏值、球技、實力爆表的豪哥加入北京首鋼大家庭！從今天起，我們就是北京首鋼TFBOYS，未來一起努力，為北京籃球加油。如果你們見到我帶豪哥逛咱們大北京，你們要不要一起喊出他的名字-林書豪！ ！北京歡迎你！ ！」

▲林書豪加入首鋼隊和全隊合影。（圖／翻攝自林書豪微博）