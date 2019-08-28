運動雲

>

林書豪加盟首鋼　郭艾倫示愛、翟曉川要帶豪哥逛北京

ETtoday運動雲

▲林書豪確定以外援加入CBA北京。（圖／翻攝自微博）

▲林書豪確定以外援加入CBA北京。（圖／翻攝自微博）

記者張曜麟／綜合報導

今夏成為自由球員的林書豪，在27日終於確定加盟北京首鋼，林書豪也在微博上發文宣告自己將前往北京，對於這項消息，許多中國球迷都感到相當興奮，而中國隊首席控衛郭艾倫更在豪哥微博底下回應表示友好，同時北京首鋼的翟曉川也熱烈歡迎豪哥的到來。

被暴龍放棄後，林書豪一直在等待NBA球隊簽約，不過自由市場開市近2個月，他依舊沒有被簽下，而他先前就表示不排斥回到亞洲打球，外界都不斷在猜測他會選擇加盟CBA，最終豪哥在27日確定加盟北京首鋼，這項消息一出也震驚整個亞洲籃壇，北京首鋼的關注度更是大幅提升。

請繼續往下閱讀...

結束了9年的NBA生涯，林書豪除了在IG發文感謝之外，同時也在微博發文，「北京，我來了」表示自己的興奮，這條發文引來了10萬名粉絲按讚，而中國第一控衛郭艾倫更在第一時間回應，「愛你哦豪哥萌萌噠。所以來遼寧打客場的時候一定要提前告訴我，我好關機。」對此豪哥則回應他一個愛心的貼圖，可見雙方關係相當友好。

除了郭艾倫之外，北京首鋼的主力前鋒翟曉川也回應，「熱烈歡迎顏值、球技、實力爆表的豪哥加入北京首鋼大家庭！從今天起，我們就是北京首鋼TFBOYS，未來一起努力，為北京籃球加油。如果你們見到我帶豪哥逛咱們大北京，你們要不要一起喊出他的名字-林書豪！ ！北京歡迎你！ ！」

▲林書豪加盟北京首鋼。（圖／翻攝自林書豪微博）

▲林書豪加入首鋼隊和全隊合影。（圖／翻攝自林書豪微博）

關鍵字： CBA北京首鋼林書豪郭艾倫翟曉川旅外台將
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

影／林書豪發文慶兄弟同天簽約　穿北京球衣回首9年NBA生涯只有感謝

Kobe要球他竟沒給還出手砍三分？　林書豪解釋原因稱老大很開心

中職／兄弟「8月狂象」　洪總：我看下半季就他們了

拉米瑞茲骨折休7週　大聯盟官網：張育成難補火力

中職／二軍洋投布瑞特7局失1分　兄弟換不換洋將呢？

831確定12強60人名單　洪總：有最強銀行員吳昇峰

CBA／林韋翰加盟青島首秀　不敵世籃賽象牙海岸隊

U18世界盃／中華隊20人名單出爐　兄弟捕手張聖豪遺珠

快訊／林書緯、洪志善續約富邦勇士　林冠均也將加盟

U18世界盃／看到高中大物好興奮　赫猛：叫兄弟多簽幾個

熱門新聞

影／林書豪發文慶兄弟同天簽約　穿北京球衣回首9年NBA生涯只有感謝

Kobe要球他竟沒給還出手砍三分？　林書豪解釋原因稱老大很開心

中職／兄弟「8月狂象」　洪總：我看下半季就他們了

拉米瑞茲骨折休7週　大聯盟官網：張育成難補火力

中職／二軍洋投布瑞特7局失1分　兄弟換不換洋將呢？

831確定12強60人名單　洪總：有最強銀行員吳昇峰

讀者回應

﻿

最新新聞

1王維中中繼頻挨打　1局失3分防禦率破4

2JR史密斯拒絕江蘇160萬美元合約

3「法官」歷史第3快100轟紀錄

4大坂直美、哈勒普逆轉晉級

5林書豪轉戰CBA　7台將場上碰頭

熱門新聞

1林書豪發文慶兄弟同天簽約

2Kobe要球他沒給還出手？林書豪解釋

38月狂象　洪總：下半季就他們了

4大聯盟官網：張育成難補拉米瑞茲火力

5CBA／林韋翰青島首秀

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366