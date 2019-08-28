林書豪盼在CBA「回到以前打法」　北京2內線外援都是他前NBA隊友

▲林書豪IG發文慶祝兄弟同天簽約。（圖／翻攝自IG／jlin）

記者游郁香／綜合報導

台裔控衛林書豪27日與北京首鋼完成簽約，下季確定登陸CBA，他接受中國央視電訪時談到這個決定，大讚北京是一支很棒的球隊，「我覺得這是一個非常好的選擇。」已經恢復健康的他，也期待轉戰CBA賽場能回到以前的打法。值得一提的是，陣中其他2名內線外援尤度(Ekpe Udoh)和漢米爾頓(Justin Hamilton)也都是他過去在NBA的隊友。

在中國籃球記者宋翔爆料北京首鋼與林書豪達成簽約意向後9天，這則簽約傳聞成真，今夏沒得到任何NBA球隊青睞的「豪小子」確定下季改披北京7號戰袍。這位剛滿31歲的台裔控衛接受央視體育台電訪時，直言他一直知道自己有一天會來CBA，「雖然不知道會是今年，我現在有這個機會，我覺得非常好。」

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林書豪大讚北京首鋼是一支非常好的球隊，「從教練、從隊友、從文化，全部的看法，我覺得這是一個非常好的選擇。」他提到回到亞洲打球最期待的事，就是參與球迷活動；另外他也透露自己身體很健康，「我覺得我可以回到以前的打法和表現。」

▲北京首鋼內線外援尤度。（圖／達志影像／美聯社）

北京首鋼這個休賽季簽下3名外援，其中2位是內線球員，中鋒漢米爾頓是林書豪的籃網前隊友；上季效力爵士的尤度則和「豪小子」同年參加NBA選秀，首輪第6順位被勇士相中，兩人曾當過一季的灣區隊友。

林書豪對2人有很不錯的評價，「我以前跟他們兩個當隊友，一個在籃網隊一個在勇士隊，我知道他們的個性，他們很認真，打法是對的打法。」他預計9月底會回到北京與新隊友一起練球。

▲北京首鋼內線外援漢米爾頓。（圖／達志影像／美聯社）