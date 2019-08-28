中職直播／誰贏？兄弟黃恩賜拚第3勝　統一亞力克拚首勝　

▲中信兄弟黃恩賜。（圖／記者李毓康攝）

記者歐建智／台北報導

中信兄弟目前下半季暫居首位，與下半季暫時最後一名統一獅，28日下午6點35分在高雄澄清湖球場對戰，中信兄弟由本土投手黃恩賜先發，黃恩賜挑戰本季第3勝。統一獅由洋投亞力克先發，尋求來台第1勝。請鎖定《ETtoday新聞雲》直播觀看比賽。

8月28日、29日是中華職棒今年球季在高雄澄清湖球場的最後2場比賽，也是彭政閔球員生涯在高雄球場的倒數2場出賽。

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中信兄弟28日先發投手黃恩賜，本季出賽15場2勝5敗、防禦率7.57，63局被12支全壘打在內93支安打，40次三振、28次四死球，54失分有53責失。

他的上一次出賽是8月14日在花蓮，對統一獅先發5.2局失2分，取得生涯第2勝，隔13天之後再度一軍出賽對統一獅，挑戰2連勝拿第3勝。黃恩賜本季對戰統一獅4場是1勝1敗、對戰防禦率5.23。

統一獅先發投手洋投亞力克，來台已出賽10場有4場先發，0勝4敗、防禦率4.61，27.1局被3轟在內32支安打，23次三振、5次四死球，16失分有14責失。

亞力克在8月13日先發7局失4分、8月20日先發5局失5分，都吞敗投。他在今年對戰中信兄弟2場都是敗投，對戰防禦率5.00，一場是7月11日後援敗，一場是8月13日先發敗。

▲亞力克。（圖／記者黃克翔攝）