PUMA暌違20年重返籃壇　格林與羅齊爾登台見證

▲格林與羅齊爾登台 。（圖／大漢行銷提供）



記者林育正／綜合報導

全球知名運動品牌 PUMA 特別在 27 日於台北 101 水舞廣場舉行 PUMA Hoops 台灣首場上市記者會，同步全球推出 PUMA Legacy 最新籃球鞋款，特別邀請旗下簽約 NBA 球星格林(Danny Green) 和羅齊爾(Terry Rozier) 來台共同見證 PUMA 在台灣籃壇的重要時刻。

PUMA 大膽顛覆過去對籃球鞋的傳統印象，將專業機能與街頭潮流融合再造，打造獨一無二的時下籃球機能潮品，活動當天除了 NBA 球星驚喜現身外，國內 UBA 新秀萬能科大球員以及陳漢典、大飛、林曜晟、涂善存、章廣辰等藝人也都紛紛出席活動。

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除了親身體驗 PUMA Legacy 最新籃球鞋時尚及舒適兼具的高機能性外，現場更與 NBA 球星格林與羅齊爾大玩籃球互動實戰訓練，活動當天星光熠熠，場外也擠爆眾多圍觀球迷與人潮，為台灣今年暑假的籃球狂熱再掀高潮。

▲羅齊爾展現高超運球技巧 。（圖／大漢行銷提供）



穿上 PUMA Legacy 超來勁 球星、藝人同場過招

PUMA 首度曝光全新 Legacy 籃球鞋款，同時也將去年襲捲北美的 PUMA Clyde Court 及 PUMA Uproar 同步引進台灣限定發售，PUMA 對外大膽宣示，睽違 20 年後重返籃球市場，PUMA將以兼具外型和機能的高功能籃球鞋讓大家耳目一新。

▲PUMA重返籃球市場，邀請格林及羅齊爾來台驚喜現身，並邀請國內 UBA 新秀萬能科大球員以及陳漢典、大飛、林曜晟、涂善存、章廣辰等藝人出席力挺。 （圖／大漢行銷提供）



格林與羅齊爾一登台就入境隨俗以台語和球迷們問好，熱情分享自己心中的 PUMA HOOPS 精神。現場格林與羅齊爾 也玩性大開主動擔當籃球教練傳承獨家技術給台灣 UBA 萬能科大籃球員新秀們。接著與到場的藝人朋友們分隊挑戰 PK 進行「技術挑戰賽」及「三分球大賽」，讓現場球迷們親眼見證有聖堂射手之稱的格林投射英姿，同時目睹羅齊爾引以為傲的獨特腳步節奏，兩位球星還現場加碼進行三分PK，把現場氣氛炒到最高點。

格林與羅齊爾聯手 PUMA重新定義籃球鞋新時尚

對球星與 PUMA 而言，新的球季都將是全新開始，格林前進美國西岸加盟洛杉磯湖人，羅齊爾 同樣在新球隊展開新生涯，兩人都很期待新賽季的到來，Greem認為這對不管自己或PUMA都是重要的里程，準備憑藉 PUMA 球鞋在場上大顯身手。PUMA 在相隔 20 年後再戰籃壇，網羅 許多NBA 崛起新秀，連羅齊爾都大讚。

▲格林外線連發。（圖／大漢行銷提供）