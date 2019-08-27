跆協紛擾不影響國家隊　教練選手專心訓練

▲跆協理事會通過對現任理事長吳兩平的罷免提案。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／台北報導

跆拳道協會近日紛擾不斷，體育署也保證過，不論之後理事長吳兩瓶罷免案是否通過，都不影響國家隊任何運作，再度加入國家隊教練團的蘇泰源也表示，不論狀況，也只能專心訓練。

跆協先前雖開成臨時理事會，但是已經將罷免現任理事長吳兩平連署從13人提高到19人，預計在9月1日再度召開臨時理事會，吳兩平目前有15天答辯時間。

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蘇泰源表示，自己身為理事，也不希望變得如此紛擾，但教練與選手也只能專心訓練，選手蘇柏亞和黃鈺仁均指出，這偏向政治上的分歧，是選手無法控制的事情，只能專心在訓練上。

體育署競技運動組組長洪志昌曾在公佈跆協弊端調查結果報告的記者會上保證，不論之後理事長去留、重選與否，國家隊的人事與培訓計畫都不受影響。

蘇泰源在8月15日加入國家隊教練團，目前預定負責黃鈺仁的訓練工作，但還是要跟教練團成員討論過後才確定，只要處理好彰師大的代課事項，就會向國訓中心報到。

黃鈺仁與蘇柏亞也是本屆城市盃跆拳賽的賽會代言人，黃鈺仁將是首度參賽，他與蘇柏亞將在9月參加世界跆拳道大獎賽千葉站，爭取奧運積分，此站也是東京奧運測試賽。

▲左起黃鈺仁、蘇泰源、蘇柏亞。（圖／記者洪偵源攝）