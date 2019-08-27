影／林書豪發文慶兄弟同天簽約　穿北京球衣回首9年NBA生涯只有感謝

記者游郁香／綜合報導

近2個月僅在IG發過一篇文的林書豪，27日確定簽約北京首鋼後，晚間曬出自己身穿北京7號戰袍摟著弟弟林書緯的照片，他向籃球路上曾陪伴過他的每個人道謝，對於即將到來的CBA新賽季興奮不已；更讓他開心的是，能夠與弟弟「同天簽約」，林書緯27日也確定與轉投ABL賽場的富邦續約。

▲林書豪IG發文慶祝兄弟同天簽約。（圖／翻攝自IG／jlin）

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「我能說的只有謝謝你們，包括NBA、我的家人和所有曾來看我比賽，或這9年來曾支持過我的粉絲。」林書豪說，這趟旅程很不可思議，尤其是能在NBA的殿堂代表亞裔族群，他對一路上、每個階段陪伴過他的人只有無限感謝。

9年的NBA生涯暫告一段落，林書豪對加盟北京首鋼，將開啟CBA生涯興奮不已，「我一直都知道自己有一天會到CBA，因為我很清楚能在所有我的中國球迷面前打球是多麼光榮的一件事。現在我來了，等不及要迎接新賽季。」

林書豪也特別恭喜確定和富邦勇士續約的弟弟林書緯，「我們能夠在同一天簽約，這是我永遠都會珍惜的事。」照片中兄弟倆互相摟著對方的肩露出燦笑；林書豪先前返台時曾說，他最大的夢想是有一天能與弟弟在場上聯手，不過兩人暫時還是得在不同賽場拚戰。

▲林書豪加盟北京首鋼。（圖／翻攝自微博）