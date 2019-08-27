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中職／連3場優質先發登本土防禦率王　陳仕朋談轉折點

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▲▼0614 中華職棒中信兄弟對戰富邦悍將-陳仕朋。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳仕朋。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／新莊報導

富邦悍將陳仕朋27日對戰Lamigo桃猿，先發6局僅挨5安，沒有失分，連3場優質先發，取得3連勝，本季第9勝到手，終止對戰桃猿4連敗，獲選單場MVP。對於近況越來越好，陳仕朋賽後透露，最大轉折是明星賽前後兩周的調整，「得到充份休息後，下半季感覺確實比較好。」

考量到陳仕朋投球局數已超過去年一二軍的總和，教練團8月份開始限制他的投球數，設定在80球左右，此役對戰桃猿，陳仕朋用83球投完6局，僅挨5支安打，4局對朱育賢投出唯一1次保送，送出2次三振，沒有失分，對戰猿隊終止4連敗，繼5月25日交手後再度拿勝。  

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此役每局都面臨被上壘的狀況，陳仕朋都能及時穩住陣腳、化解危機，他說：「先前壘上有人時，可能不太知道該怎麼辦，很多經驗都是一場一場累積而來，加上捕手給予建議。」近2戰與新秀捕手戴培峰搭檔，都有優質表現，他指出，兩場並沒有太多差別，「局與局間休息，兩人都會相互討論、提醒該注意的部分。」

陳仕朋每一場先發，家人都會到場為他應援，爺爺今天也來到現場，看到自己近幾場好投，陳仕朋笑說：「爺爺說沒保送就很好了。」

本季第9勝到手，陳仕朋僅差1勝達10勝里程碑，而中職史上滿22歲之前拿到單季10勝的投手，僅有潘威倫在2003年達成，陳仕朋經由媒體提醒，有望成為第2人，對此他淡定地表示，「啊？可是我快過生日了耶（9月20日）」此話一出，引發全場大笑。

而防禦率也降至3.39，排名全聯盟第3，同時成為本土防禦率王，陳仕朋謙虛回應：「自己沒有太過在意這方面，主要是希望每一場都做好自己的本分，想辦法把失分降低、拉長局數。」

關鍵字： 中華職棒陳仕朋中職富邦悍將Lamigo桃猿
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