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東奧門票有轉讓期　台灣配額太少中華奧會積極爭取

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▲▼ 中華奧會顧問孫立群 。（圖／記者洪偵源攝）

▲孫立群。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／台北報導

中華奧會27日召開東京奧運組團準備工作會議，較受矚目的賽事門票部份，尤其最搶手的開幕典禮門票，連中華奧會都只有16張的配額，會再爭取配額，只是幾乎全世界都在反應票不夠，得看東京籌委會的決議。

奧運開幕典禮門票分配，向來僧多粥少，加上中華代表團並非大團，明年7月24日的東京奧運開幕典禮，中華奧會只有16張的配額，中華奧會顧問孫立群表示，總領隊會議上，所有代表團都在反應票數不夠。

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「最後會有多少票，現在真的都還不知道，因為票是一輪一輪給。」孫立群說，各個競賽種類賽事門票也有相同狀況，因為票數分配，也與這個國家取得的參賽資格有關，例如台灣配到的田徑賽門票就較少，因達標的選手不多。

就算在發售用的門票配額上，台灣在開幕典禮也只有57張票，國內熱門的羽球496張是獲得最多配額的競賽種類，中華代表團奪金呼聲最高的舉重，也只配到50張，競技體操也僅16張票。

此次奧運門票採實名制，臨時要轉讓，也有一個轉讓的合法緩衝期，孫立群呼籲購得門票計畫轉讓的民眾，務必注意轉讓緩衝期的時間，在明年2到3月，錯過又轉讓的話，就祈禱不要被查到。

關鍵字： 奧運東京奧運2020奧運
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