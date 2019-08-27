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不甘心始終被低估　羅齊爾轉隊黃蜂誓言打響自己名號

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▲羅齊爾（Terry Rozier）。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲羅齊爾（Terry Rozier）訪台專訪。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／台北報導

現年24歲的羅齊爾（Terry Rozier）儘管上個賽季季後賽有驚人的演出，但自選秀後在塞爾提克打拚了4年始終不被看好，今年轉戰夏洛特黃蜂，他表示全新的開始，他要證明自己有全明星的實力，要在NBA打響自己的名號。

「一直被外界低估實在讓我感到失望，不過我也把這當成進步的動力，對於塞爾提克我沒有怨恨，只有無限的感謝，感謝他們把我帶進NBA，」羅齊爾Puma訪台專訪時說道，「新的球隊、新的賽季，我要把握機會證明自己，先從最佳第六人開始，我想要成為全明星，甚至是靠自己的力量帶著球隊近季後賽，我要重新打響我的名字。」

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羅齊爾自2015年選秀會首輪第16順位被塞爾提克選中後，就一直不被看好，甚至美國許多球評認為不該以這麼高的順位去選這位僅6呎1吋的矮小後衛。熬了2年羅齊爾終於2017-18賽季打出驚奇，繳出11.3分、4.7籃板、2.9助攻的亮眼數據，季後賽更是爆發到16.5分、5.3籃板、5.7助攻，成為缺少厄文（Kyrie Irving）的塞爾提克殺到東冠G7才止步的關鍵。

儘管如此，羅齊爾仍然一直被外界不看好，尤其是不滿一直在厄文陰影下打球而與球團鬧翻，今夏以3年5670萬美元先簽後換至黃蜂，單換「蜂王」沃克（Kemba Walker）的籌碼後，這些質疑的聲音越來越大了，認為他不值得這份薪水，更無法完全補上沃克空缺。

對此羅齊爾表示，「我是來頂替沃克，這位黃蜂隊史得分王、球隊最重要的巨星，壓力肯定是很大的，不過我的一生都處於被質疑，像我先前說的，我把它們當作進步最大的動力，我要證明自己不只是個先發球員，還是全明星等級的球員。」

▲塞爾提克總教練史蒂文斯，羅齊爾、霍佛德、莫里斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅齊爾（Terry Rozier）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 羅齊爾Puma黃蜂塞爾提克
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