運動雲

>

中職／兄弟「8月狂象」　洪總：我看下半季就他們了

ETtoday運動雲

▲林智勝。（圖／記者張克銘攝）

▲林智勝。（圖／記者張克銘攝）

記者王真魚／新莊報導

中信兄弟展現8月狂象威力，目前暫居下半季首位，連Lamigo桃猿總教練洪一中都感受到對方的氣勢，「兄弟最近真的擋不住啊…我看下半季就他們了。」

中信兄弟8月至今18場出賽，共12勝6敗，勝率高達0.667，為全聯盟第1，桃猿10勝9敗、勝率0.526居次，再來是統一獅8勝11敗、勝率0.421，富邦悍將7勝11敗、勝率0.389，暫居最後。

請繼續往下閱讀...

各隊投手在8月表現，以中信兄弟最佳，投手平均防禦率只有3.01，70失分、53責失都是4隊最少。而各隊打擊方面，兄弟8月平均打擊率0.295，僅次於桃猿的0.297，兩隊皆打出27支全壘打。

兄弟來勢洶洶，洪總感受得到，雙方下半季交手，桃猿5勝9敗佔劣勢，關鍵在於牛棚時常崩盤，對戰防禦率7.00，是面對3隊中最慘。

兄弟總教練伯納先前受訪曾將猿隊牛棚比喻為「阿基里斯之踝」，直指對方牛棚是目前較弱的環節，對此洪總坦言伯納說得沒錯，也看好兄弟能在下半季出線，拿下台灣大賽門票，他進一步指出，兄弟每一棒都不能忽視，「從王威晨開始，再來詹子賢、陳子豪、張志豪、林智勝...各個都有長打實力，真的很難對付。」

關鍵字： 中信兄弟洪一中Lamigo桃猿伯納
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

Kobe要球他竟沒給還出手砍三分？　林書豪解釋原因稱老大很開心

影／北京首鋼證實簽約林書豪　豪小子與周儀翔當隊友

SBL／于煥亞重返九太　李愷諺3年約也加盟

U18世界盃／看到高中大物好興奮　赫猛：叫兄弟多簽幾個

林書豪傳稅後300萬美元簽CBA北京　將創歷史外援、本土最高薪

中職／150公里火球爆頭太恐怖　伯納也擔心小朋友傷勢

搭私人飛機去客場初體驗　張育成菜鳥要搬啤酒箱

U18世界盃／美國教頭關心爆頭　何恆佑霸氣回：打敗你們！

中職／八月狂象！中信兄弟躍居首位　投手戰力優於對手

影／林書豪簽約北京首鋼官方發布　首鋼老闆解釋為何選擇CBA

熱門新聞

Kobe要球他竟沒給還出手砍三分？　林書豪解釋原因稱老大很開心

影／北京首鋼證實簽約林書豪　豪小子與周儀翔當隊友

SBL／于煥亞重返九太　李愷諺3年約也加盟

U18世界盃／看到高中大物好興奮　赫猛：叫兄弟多簽幾個

林書豪傳稅後300萬美元簽CBA北京　將創歷史外援、本土最高薪

中職／150公里火球爆頭太恐怖　伯納也擔心小朋友傷勢

讀者回應

﻿

最新新聞

1東奧門票配額少　奧會積極爭取

2羅齊爾轉隊黃蜂誓言打響自己名號

3陽岱鋼先發無安打吞3K　連9打數無安打

4高孝儀長打再添1分　5局富邦2：0猿

5林書豪變京劇武將　喊北京我來了

熱門新聞

1Kobe要球他沒給還出手？林書豪解釋

2北京首鋼證實簽約林書豪

3于煥亞重返九太　李愷諺也加盟

4高中大物多　赫猛：叫兄弟多簽幾個

5林書豪簽CBA北京　創歷史最高薪

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366