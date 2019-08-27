中職／兄弟「8月狂象」　洪總：我看下半季就他們了

▲林智勝。（圖／記者張克銘攝）



記者王真魚／新莊報導

中信兄弟展現8月狂象威力，目前暫居下半季首位，連Lamigo桃猿總教練洪一中都感受到對方的氣勢，「兄弟最近真的擋不住啊…我看下半季就他們了。」

中信兄弟8月至今18場出賽，共12勝6敗，勝率高達0.667，為全聯盟第1，桃猿10勝9敗、勝率0.526居次，再來是統一獅8勝11敗、勝率0.421，富邦悍將7勝11敗、勝率0.389，暫居最後。

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各隊投手在8月表現，以中信兄弟最佳，投手平均防禦率只有3.01，70失分、53責失都是4隊最少。而各隊打擊方面，兄弟8月平均打擊率0.295，僅次於桃猿的0.297，兩隊皆打出27支全壘打。

兄弟來勢洶洶，洪總感受得到，雙方下半季交手，桃猿5勝9敗佔劣勢，關鍵在於牛棚時常崩盤，對戰防禦率7.00，是面對3隊中最慘。

兄弟總教練伯納先前受訪曾將猿隊牛棚比喻為「阿基里斯之踝」，直指對方牛棚是目前較弱的環節，對此洪總坦言伯納說得沒錯，也看好兄弟能在下半季出線，拿下台灣大賽門票，他進一步指出，兄弟每一棒都不能忽視，「從王威晨開始，再來詹子賢、陳子豪、張志豪、林智勝...各個都有長打實力，真的很難對付。」