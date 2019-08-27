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城市盃跆拳賽／拚奧運排名　黃鈺仁3大賽最後機會

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▲▼ 跆拳道國手黃鈺仁 。（圖／記者洪偵源攝）

▲黃鈺仁。（圖／記者洪偵源攝，下同）

記者洪偵源／台北報導

今年城市盃跆拳賽，世錦賽銀牌黃鈺仁將首度參戰，目前位居奧運積分男子68公斤級排行榜第8名，仍在尋求擠進前5名取得東京奧運門票的機會，今年最後的3場大獎賽，也是他最後機會。

曾在2017年世錦賽奪下68公斤級銀牌的黃鈺仁，今年因膝蓋動手術，錯過世錦賽與世大運選拔，排名也滑落，搶進前5名頗有難度，但仍有機會，得視他之後的國際賽成績，而他將先在城市盃試水溫。

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彰師大先前赴南投移地訓練，教頭蘇泰源表示，就是衝著黃鈺仁而來，做了很多爬坡訓練，黃鈺仁笑說一回想就很痛苦，「真的很累，但主要是要強化我大腿肌耐力，畢竟之前有開刀。」

山訓結束後，黃鈺仁又以較密集的跳繩訓練，強化自己的下盤，並且在城市盃要測試新練習的戰術，目前還未在實際的對打中演練過，城市盃將是首度在實戰中演練，用來驗收練習成果。

20202年東京奧運參賽辦法，積分榜前5名與大滿貫總冠軍直接取得參賽權，黃鈺仁目前與第5名的俄羅斯選手德奈申科（Aleksey Denisenko），有57.48分的差距。

▲▼ 跆拳道黃鈺仁 。（圖／記者洪偵源攝）

目前此量級排名第1的選手，是南韓名將李大勛，但他很有可能取得大滿貫總冠軍，若屆時以大滿貫冠軍進入奧運，此量級將由第6名選手遞補進入奧運。

黃鈺仁表示，進入第6名確實有機會，但第5名算安全名單，「沒受傷的時候，想的是衝到第3或第4名，甚至第2，但受傷後現實一點看蠻難的，可是還是要以衝第5名為目標。」

關鍵字： 跆拳道黃鈺仁
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