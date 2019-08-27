中職／朱育賢下半季熄火　調離中心棒次減輕壓力

▲朱育賢。（圖／記者張克銘攝）

記者王真魚／新莊報導

Lamigo桃猿朱育賢上半季敲出22發全壘打，轟破半季全壘打紀錄，但下半季「卡彈」，至今僅有3發全壘打，長打火力明顯下降，對此教練團27日將他調離中心棒次，改打第7棒，打擊教練曾豪駒說：「成績在那邊，放哪一棒都相同，大家還是會注意，主要是讓他別再給自己太大的壓力。」

朱育賢上半季打出「怪物」等級身手，以0.394打擊率、22轟、73打點、95支安打暫居打擊四冠王，長打率高達0.730，進入下半季後打擊率仍有0.320，但至今僅有2轟，長打率降至0.456，手感不如上半季來得火燙。

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曾豪駒指出，朱育賢將上半季重點放在維持好的擊球率、選球，也有好的結果，下半季或許太想保持領先的成績，導致擊球過程不夠確實，「各隊對他一定會更注意，球的進壘點更犀利，對方寧可讓你保送，也不會讓你敲安，他在選球的判斷以及揮擊相對不容易，加上持續出賽，或許也有影響到他的專注力。」

教練團今天將朱育賢調離中心棒次，改打第7棒，前一次先發第7棒已是3月23，曾豪駒說：「其實放哪一棒都相同，因為成績在那邊，大家都會注意，是希望他可以減輕壓力。」

對於近期陷入低潮，朱育賢表示，總是會有好的時候，「剩下25場比賽了，盡全力打好每一場，會按照教練所說的，上去就是把球打強。」